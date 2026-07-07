Дирижеры хаоса: почему стратегия больше не работает и кем становится СЕО будущего

Сегодня мы живем в мире, где неопределенность, дивергентность (одновременно противоположных трендов) становится привычной. Это уже не классический кризис, который нужно просто переждать, затянув пояс, чтобы впоследствии вернуться к привычному ритму. Это та новая норма, которая – и все больше свидетельств тому – останется и после фазового перехода. Легче не станет. Интереснее – да.

Многие в украинском и глобальном бизнесе продолжают находиться в иллюзии поиска "точки стабильности". Руководители подсознательно ожидают, что геополитические пласты наконец зафиксируются, рынки успокоятся, а правила игры снова станут понятными и прогнозируемыми. Но моя позиция остается неизменной: возвращения к старой реальности не будет. Мир уже изменился безвозвратно.

Мы являемся свидетелями фундаментального разрушения (зачеркнуто) трансформации управленческих и экономических моделей, успешно работавших десятилетиями. То, что еще несколько лет назад мы считали черными лебедями, аномалиями или форс-мажорами, сегодня превратилось в ежедневную рутину.

На основе сценарного анализа, которым мы в Advanter Group занимаемся более 20 лет, исследуя траектории развития рынков, можно утверждать: базовым сценарием для глобальной системы в ближайшие годы является дальнейшая хаотизация мира.

Мы окончательно вышли из однополярной или даже двухполярной системы координат в глобальной политической системе. Старые центры влияния стремительно теряют свою монополию на формирование повестки дня, а новые центры силы лишь нащупывают свои контуры в тумане геополитических оползней. Мир становится все более сложным, фрагментированным и нелинейно-хаотичным.

Для Украины этот вызов еще более острый, экзистенциальный. Мы не просто наблюдаем глобальный шторм со стороны – мы находимся в его эпицентре, где общемировая турбулентность умножена на наши собственные, сверхсложные системные вызовы.

И если раньше мы имели полное право считать себя фронтиром, то в отсутствие четкой границы между Цивилизацией и Хаосом (и тем более в ситуации, когда Хаос накапливается на всех наших границах) единственный путь для страны – это заявлять позицию Субъекта формирования Нового (в экономике, безопасности, социальном развитии).

Полномасштабная война, беспрецедентный демографический кризис, жестокая глобальная борьба за человеческий капитал на фоне ИИзации, разрушение инфраструктуры и настоятельная потребность не просто в восстановлении, а в полном перепрошивании (мы придерживаемся логики Модернизации) экономики – все это требует от нас радикального пересмотра подходов к управлению.

Главный вопрос для современного бизнеса больше не звучит типа "как выстоять во время шторма?". Он звучит иначе: "как научиться жить, развиваться и побеждать в условиях постоянного шторма?" А для этого придется избавиться от главного карго-культа традиционного менеджмента.

Иллюзия "стратегии на слайдах"

Одной из самых больших и дорогих ошибок современного корпоративного управления является глубокое убеждение, что стратегия нужна для того, чтобы контролировать будущее. На самом деле, это классическая психологическая ловушка и иллюзия.

План сам по себе не создает контроль. Многостраничный документ с красивыми графиками не гарантирует финансового результата, а будущее не становится хотя бы на процент предсказуемым только потому, что совет директоров записал свои благие намерения на нескольких десятках Claude-слайдов.

В мире, где базовые параметры меняются еженедельно, классическое долгосрочное планирование превращается в фикцию, в успокоительное для акционеров, не имеющее ничего общего с реальностью. Именно поэтому я постоянно повторяю: стратегия – это не документ. Стратегия – это процесс мышления.

Ключевым результатом любой стратегической сессии является не финальная презентация, которую топ-менеджмент положит на полку или погрузит в корпоративное облако. Важнейшим является то, как изменилась логика мышления людей, сидевших за круглым столом или у флипчарта и спорящих об этом будущем.

Сам процесс – стратегирование – значительно важнее стратегического плана. Стратегирование не ищет одного "единственно правильного" ответа на годы вперед, потому что такого ответа не существует. Его цель – сформировать у команды общее понимание трендов, единый контекст и, главное, общую оптику для принятия мгновенных, но системных решений в моменты, когда земля начинает уходить из-под ног. А также определить видение – то есть совместное стремление коллапсировать веер возможных реальностей в ту, которая будет отвечать интересам стейкхолдеров.

От оптики жертвы до экспоненциального прыжка

К сожалению, слишком часто мы продолжаем смотреть на новую реальность сквозь искривленную призму страха. Украинский бизнес привык сконцентрироваться исключительно на рисках, проблемах и ограничениях. Мы ежедневно обсуждаем падение платежеспособного спроса, катастрофическую демографию, военные угрозы, агрессивных конкурентов и хроническую нехватку ресурсов.

Все это – строгая и железобетонная правда, отрицать ее бессмысленно. Однако, если менеджмент постоянно остается лишь в пределах этой логики, организация незаметно для самой себя оказывается в позиции жертвы. А жертва не способна творить будущее. Ее единственная судьба – реактивно отбиваться от ударов судьбы, тушить пожары и адаптироваться к чужим правилам игры. Жертвенная оптика парализует стратегическую свободу.

Сегодня жизненно необходимо совершить ментальный переход от логики выживания к логике творения. Нужно перестать панически задавать себе вопрос: "что произойдет с нами дальше?" – и вместо этого жестко задать вопрос: "что именно мы хотим и способны создать в этих условиях?".

Ярче всего этот психологический и управленческий излом виден на примере украинских компаний, которые сейчас массово выходят на международные рынки. Попадая в совершенно новую, часто гиперконкурентную и неизвестную среду ЕС или США, наши предприниматели вдруг начинают действовать с отвагой, которой от них никто не ожидал.

Они мгновенно запускают смелые продукты, строят гибкие инновационные бизнес-модели и перекраивают традиционные цепи ценности под себя. Мы наблюдаем это как в рамках международного бизнес-сообщества Board (в котором более 1000 украинцев-собственников бизнеса за пределами Украины), так и проводя исследования на ключевых рынках регулярно с 2016 года.

За границей они словно сбрасывают с себя оцепенение и лишаются страха. И здесь возникает фундаментальный вопрос нашего бизнес-сообщества: почему мы не можем действовать с такой же экспансивной смелостью внутри Украины?

Какие внутренние блоки мешают нам увидеть собственные колоссальные возможности на родной земле, где мы знаем каждый камень (регуляции, подключение к электричеству, местные правоохранители, черный PR конкурентов и т.д.)? Да, именно на эти "камни" и хочется переложить ответственность за нашу низкую производительность труда и неспособность масштабироваться. И это верно. Но не все.

Отчасти ответ кроется в том, что мы продолжаем мыслить линейно в экспоненциальном мире. Линейный разум привык, что изменения происходят постепенно: 1, 2, 3, 4, 5 (в нашей пессимистической логике: 1, 0, -1, -2, -3…). Однако современный мир движется по экспоненте: 1, 2, 4, 8, 16...

Нюанс в том, что на начальном этапе экспоненциальные изменения почти всегда выглядят незаметными, даже забавными (медленнее экспонента). Новейшие технологии кажутся лидерам рынка просто интересными экспериментами гиков, радикально новые бизнес-модели – временной юношеской модой, а новые нишевые рынки – слишком мелкими, чтобы обращать на них внимание.

Но именно в этот период невидимого зарождения и формируется будущее. Когда график экспоненты начинает стремительно, почти вертикально взлетать вверх, для большинства консервативных компаний становится слишком поздно. Они просто остаются на обочине истории. Свертывают крупные розничные сети, списывают убытки, оставляют недострои и т.д.

Вспомните, как это происходило с цифровыми платформами, необанками, облачными экосистемами или с новыми моделями дистанционного рекрутинга. Большинство управленцев замечают тектонические оползни только тогда, когда они уже стали мейнстримным и очевидным фактом. Однако ключевое качество настоящего лидера сегодня заключается в другом – в навыке распознавать эти едва заметные, слабые сигналы изменений значительно раньше рынка.

Теперь мы стоим на пороге еще более масштабной, беспрецедентной трансформации – эпохи искусственного интеллекта. И она требует от нас полной ревизии того, что мы привыкли называть "работой руководителя".

Иллюстрация: Magnific.com (создано с помощью ИИ)

СЕО в эпоху ИИ: конец операционного контроля

Искусственный интеллект на наших глазах планомерно отнимает себе ту часть функций, которая в течение последнего столетия считалась священной основой управленческого труда. Алгоритмы уже сегодня намного лучше людей анализируют гигантские массивы данных, просчитывают многовариантные сценарии будущего, оптимизируют логистические процессы и принимают безошибочные операционные решения в режиме реального времени.

Это означает, что классический тип руководителя окончательно уходит в прошлое. В течение десятилетий идеальный CEO воспринимался как человек, умеющий филигранно прогнозировать, жестко контролировать выполнение директив и рационально распределять ограниченные ресурсы компании.

Но если алгоритмы и автоматизированные системы делают все это в тысячи раз быстрее, точнее и дешевле любого топ-менеджера, возникает закономерный и немного пугающий вопрос: а что вообще остается человеку в кресле руководителя? Что является нашей уникальной ценностью?

Я глубоко убежден: главная функция лидера будущего не прогнозировать, а творить. Мы больше не имеем права воспринимать будущее как детерминированный, заранее определенный железнодорожный путь, который можно предсказать с помощью сложных математических моделей. Его невозможно угадать.

Вместо этого его можно и нужно формировать через те решения, которые мы принимаем прямо сейчас. Каждое наше стратегическое решение – это не просто выбор одного из готовых сценариев на карте. Это волевой акт, буквально создающий новую, ранее не существующую реальность.

Вот почему радикально меняется роль первого лица компании. В новой координатной системе я четко вижу три ключевых ипостаси руководителя будущего:

Визионер. Его задача – не рисовать стерильные и скучные презентации о "миссии и ценностях". Его миссия – сгенерировать столь мощную, масштабную и магнетическую идею, чтобы вокруг нее добровольно и с горящими глазами объединялись лучшие таланты, партнеры и инвесторы. Визия лидера – это не отчет и не прогноз, это убедительное намерение и живой образ реальности, которую компания берется построить. Архитектор. Если визионер знает, куда идти, то архитектор проектирует сложную инженерную систему того, как мы туда попадем. Он конструирует гибкие организационные структуры, выстраивает динамические механизмы взаимодействия и связывает в единый живой организм людей, культуру, изменяющийся стек технологий и финансовые потоки. Оркестратор. Возможно, это самая сложная и важная роль на ближайшие годы. Современный мир стал слишком сложным, быстрым и фрагментированным, чтобы один человек или даже одна закрытая корпорация могла контролировать все процессы внутри себя.

Задача современного СЕО – не делать все своими силами и не микроменеджерить. Его задача – ювелирно координировать усилия внутренних команд, внешних партнеров, подрядчиков, стартапов из бизнес-экосистемы и систем искусственного интеллекта. Оркестратор не пытается сыграть на каждом инструменте лично – обеспечивает идеальную, синергетическую гармонию всего оркестра.

Трехмерное зрение: как управлять бизнесом в трех плоскостях одновременно

Из смены роли CEO неизбежно следует новая архитектура ежедневного управления. Бизнес больше не имеет роскоши развиваться только в одном временном горизонте. Современный лидер вынужден отказаться от плоского видения и развить в себе "трехмерное зрение" – способность одновременно действовать в трех совершенно разных плоскостях.

Первая плоскость – Настоящее (Защита и устойчивость). Это удержание операционной эффективности текущего бизнеса и жесткая защита имеющихся источников дохода. Компания во время шторма обязана оставаться финансово устойчивой, оптимизированной и жизнеспособной здесь и сейчас. Это фундамент, генерирующий ресурсы для следующих шагов.

Вторая плоскость – Трансформация (Переходный мост). Это непрерывное перепрошитие самой организации. Лидеры должны трансформировать внутренние процессы, внедрять ИИ, изменять корпоративную культуру и выращивать новые компетенции у команд. Это подготовка живого организма компании к предстоящим неизбежным вызовам.

Третья плоскость – Будущее (Создание нового). Это выход за пределы собственного контура через масштабные партнерства, совместные проекты, открытые бизнес-экосистемы и смелые инновационные эксперименты. Именно этот третий уровень, который консерваторам кажется наименее приоритетным во время войны, чаще всего становится источником прорывного роста и капитализации.

Если вы выпадаете хотя бы из одной плоскости – система рушится. Концентрация только в настоящем превратит вас в операционного заложника, а фокус только в будущем без защиты тылов – в беспомощного мечтателя.

Манифест антихрупкости: от адаптации к творению

В мире тотальной неопределенности не могут быть окончательные, железобетонные ответы. Ни один консультант (кроме меня, конечно – и это первая шутка в тексте) не даст вам гарантированного рецепта успеха на 2027 или 2030 год. Однако мы можем и должны сформировать прагматическую, субъектную позицию по отношению к этому туманному будущему.

Для меня она заключается в одном единственном правиле: перестать воспринимать хаос как угрозу и начать видеть в нем простор возможностей.

Настоящая антихрупкость, о которой так много говорят, возникает не тогда, когда мы строим высшие стены и пытаемся скрыться от изменений или свести к минимуму риски. Она рождается только тогда, когда мы учимся использовать энергию самих изменений в качестве топлива для собственного развития. Хаос уничтожает слабых, но преподносит тех, кто умеет на нем серфить.

Поэтому главная задача современного украинского руководителя сегодня – не защищать прошлое. Не пытаться искусственно продлить жизнь привычным моделям еще на несколько месяцев или лет. И даже не просто гибко адаптироваться к изменяющимся условиям, играя вторым номером.

Главная задача лидера – вызывающе создавать новую реальность.

Будущее не приходит само собой – его приносят те, кто имел смелость его спроектировать и дирижировать. Именно в этом и состоит подлинное содержание современной стратегии, новой роли CEO и будущего украинского бизнеса в целом.