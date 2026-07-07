Диригенти хаосу: чому стратегія більше не працює і ким стає СЕО майбутнього

Сьогодні ми живемо у світі, де невизначеність, дивергентність (одночасність протилежних трендів) стає звичною. Це вже не класична криза, яку потрібно просто перечекати, затягнувши паски, щоб згодом повернутися до звичного ритму. Це та нова норма, яка – і все більше свідчень тому – залишиться і після фазового переходу. Легше не стане. Цікавіше – так.

Багато хто в українському та глобальному бізнесі продовжує перебувати в ілюзії пошуку "точки стабільності". Керівники підсвідомо очікують, що геополітичні пласти врешті-решт зафіксуються, ринки заспокояться, а правила гри знову стануть зрозумілими й прогнозованими. Але моя позиція залишається непохитною: повернення до старої реальності не буде. Світ уже змінився незворотно.

Ми є свідками фундаментального руйнування (закреслено) трансформації управлінських та економічних моделей, які успішно працювали десятиліттями. Те, що ще кілька років тому ми вважали чорними лебедями, аномаліями чи форс-мажорами, сьогодні перетворилося на щоденну рутину.

На основі сценарного аналізу, яким ми в Advanter Group займаємося більше 20 років, досліджуючи траєкторії розвитку ринків, можна стверджувати: базовим сценарієм для глобальної системи на найближчі роки є подальша хаотизація світу.

Ми остаточно вийшли з однополярної чи навіть двополярної системи координат в глобальній політичній системі. Старі центри впливу стрімко втрачають свою монополію на формування порядку денного, а нові центри сили лише намацують свої контури в тумані геополітичних зсувів. Світ стає дедалі складнішим, фрагментованішим та нелінійно-хаотичним.

Для України цей виклик є ще гострішим, екзистенційнішим. Ми не просто спостерігаємо за глобальним штормом збоку – ми перебуваємо в його епіцентрі, де загальносвітова турбулентність помножена на наші власні, надскладні системні виклики.

І якщо раніше ми мали повне право вважати себе фронтиром, то за відсутності чіткої межі між Цивілізацією і Хаосом (і тим більше в ситуації, коли Хаос накопичується на усіх наших кордонах) єдиний шлях для країни – це заявляти позицію Субʼєкта формування Нового (в економіці, безпеці, соціальному розвитку).

Повномасштабна війна, безпрецедентна демографічна криза, жорстока глобальна боротьба за людський капітал на фоні ШІзації, руйнація інфраструктури та нагальна потреба не просто у відбудові, а у повному перепрошитті (ми дотримуємося логіки Модернізації) економіки – все це вимагає від нас радикального перегляду підходів до управління.

Головне питання для сучасного бізнесу більше не звучить на кшталт "як вистояти під час шторму?". Воно звучить інакше: "як навчитися жити, розвиватися і перемагати в умовах постійного шторму?". А для цього доведеться позбутися головного карго-культу традиційного менеджменту.

Ілюзія "стратегії на слайдах"

Однією з найбільших і найдорожчих помилок сучасного корпоративного управління є глибоке переконання, що стратегія потрібна для того, щоб контролювати майбутнє. Насправді це класична психологічна пастка та ілюзія.

План сам по собі не створює контролю. Багатосторінковий документ із красивими графіками не гарантує фінансового результату, а майбутнє не стає бодай на відсоток передбачуванішим лише тому, що рада директорів записала свої благі наміри на кількох десятках Claude-слайдів.

У світі, де базові параметри змінюються щотижня, класичне довгострокове планування перетворюється на фікцію, на заспокійливе для акціонерів, яке не має нічого спільного з реальністю. Саме тому я невпинно повторюю: стратегія – це не документ. Стратегія – це процес мислення.

Ключовим результатом будь-якої стратегічної сесії є не фінальна презентація, яку топменеджмент покладе на полицю або завантажить у корпоративну хмару. Найважливішим є те, як змінилася логіка мислення людей, які сиділи за "круглим столом" чи біля фліпчарту і сперечалися про це майбутнє.

Сам процес – стратегування – є значно важливішим за стратегічний план. Стратегування не шукає одну "єдино правильну" відповідь на роки вперед, бо такої відповіді не існує. Його мета – сформувати у команди спільне розуміння трендів, єдиний контекст і, головне, спільну оптику для ухвалення миттєвих, але системних рішень у моменти, коли земля починає йти з-під ніг. А також визначити візію – тобто спільне прагнення колапсувати віяло можливих реальностей в ту, яка відповідатиме інтересам стейкхолдерів.

Від оптики жертви до експоненційного стрибка

На жаль, занадто часто ми продовжуємо дивитися на нову реальність через викривлену призму страху. Український бізнес звик концентруватися виключно на ризиках, проблемах та обмеженнях. Ми щодня обговорюємо падіння платоспроможного попиту, катастрофічну демографію, воєнні загрози, агресивних конкурентів та хронічну нестачу ресурсів.

Усе це – сувора та залізобетонна правда, заперечувати її безглуздо. Проте якщо менеджмент постійно залишається лише в межах цієї логіки, організація непомітно для самої себе опиняється в позиції жертви. А жертва не здатна створювати майбутнє. Її єдина доля – реактивно відбиватися від ударів долі, гасити пожежі та адаптуватися до чужих правил гри. Жертовна оптика паралізує стратегічну волю.

Сьогодні життєво необхідно здійснити ментальний перехід від логіки виживання до логіки творення. Потрібно перестати панічно запитувати себе: "що станеться з нами далі?" – і натомість жорстко поставити питання: "що саме ми хочемо і здатні створити за цих умов?".

Найяскравіше цей психологічний та управлінський злам видно на прикладі українських компаній, які зараз масово виходять на міжнародні ринки. Потрапляючи в абсолютно нове, часто гіперконкурентне та невідоме середовище ЄС чи США, наші підприємці раптом починають діяти з відвагою, якої від них ніхто не чекав.

Вони миттєво запускають сміливі продукти, будують гнучкі інноваційні бізнес-моделі та перекраюють традиційні ланцюги цінності під себе. Ми спостерігаємо це як в рамках міжнародної бізнес-спільноти Board (в якій більше 1000 українців-власників бізнесу за межами України), так і проводячи дослідження на ключових ринках регулярно з 2016 року.

За кордоном вони ніби скидають із себе заціпеніння та позбавляються страху. І тут виникає фундаментальне запитання до нашої бізнес-спільноти: чому ми не можемо діяти з такою ж експансивною сміливістю всередині України?

Які внутрішні блоки заважають нам побачити власні колосальні можливості на рідній землі, де ми знаємо кожен камінь (регуляції, підключення до електрики, місцеві правоохоронці, чорний PR конкурентів тощо)? Так, саме на ці "камені" і хочеться перекласти відповідальність за нашу низьку продуктивність праці і неспроможність масштабуватися. І це правда. Але не вся.

Частково відповідь криється в тому, що ми продовжуємо мислити лінійно в експоненційному світі. Лінійний розум звик, що зміни відбуваються поступово: 1, 2, 3, 4, 5 (в нашій песимістичній логіці: 1, 0, -1,-2, -3…). Проте сучасний світ рухається за експонентою: 1, 2, 4, 8, 16...

Нюанс у тому, що на початковому етапі експоненційні зміни майже завжди виглядають непомітними, навіть кумедними (повільнішими за експоненту). Новітні технології здаються лідерам ринку просто цікавими експериментами гіків, радикально нові бізнес-моделі – тимчасовою юнацькою модою, а нові нішеві ринки – надто дрібними, щоб звертати на них увагу.

Але саме в цей період невидимого зародження і формується майбутнє. Коли ж графік експоненти починає стрімко, майже вертикально злітати вгору, для більшості консервативних компаній стає надто пізно. Вони просто залишаються на узбіччі історії. Згортають великі роздрібні мережі, списують збитки, залишають недобудови тощо.

Згадайте, як це відбувалося з цифровими платформами, необанками, хмарними екосистемами чи новими моделями дистанційного рекрутингу. Більшість управлінців помічають тектонічні зсуви лише тоді, коли вони вже стали мейнстримним і очевидним фактом. Проте ключова якість справжнього лідера сьогодні полягає в іншому – у навичці розпізнавати ці ледве помітні, слабкі сигнали змін значно раніше за ринок.

Тепер ми стоїмо на порозі ще масштабнішої, безпрецедентної трансформації – епохи штучного інтелекту. І вона вимагає від нас повної ревізії того, що ми звикли називати "роботою керівника".

Ілюстрація: Magnific.com (створено за допомогою ШІ)

СЕО в епоху ШІ: кінець операційного контролю

Штучний інтелект на наших очах планомірно забирає собі ту частину функцій, яка протягом останнього століття вважалася священною основою управлінської праці. Алгоритми вже сьогодні набагато краще за людей аналізують гігантські масиви даних, прораховують багатоваріантні сценарії майбутнього, оптимізують логістичні процеси та приймають безпомилкові операційні рішення в режимі реального часу.

Це означає, що класичний тип керівника остаточно відходить у минуле. Протягом десятиліть ідеальний CEO сприймався як людина, яка вміє філігранно прогнозувати, жорстко контролювати виконання директив та раціонально розподіляти обмежені ресурси компанії.

Але якщо алгоритми та автоматизовані системи роблять усе це у тисячі разів швидше, точніше і дешевше за будь-якого топ-менеджера, виникає закономірне і трохи лякаюче питання: а що взагалі залишається людині в кріслі керівника? Що є нашою унікальною цінністю?

Я глибоко переконаний: головна функція лідера майбутнього – не прогнозувати, а творити. Ми більше не маємо права сприймати майбутнє як детерміновану, наперед визначену залізничну колію, яку можна передбачити за допомогою складних математичних моделей. Його неможливо вгадати.

Натомість його можна і треба формувати через ті рішення, які ми ухвалюємо просто зараз. Кожне наше стратегічне рішення – це не просто вибір одного з готових сценаріїв на карті. Це вольовий акт, який буквально створює нову, раніше не існуючу реальність.

Саме тому радикально змінюється роль першої особи компанії. У новій координатній системі я чітко бачу три ключові іпостасі керівника майбутнього:

Візіонер. Його завдання – не малювати стерильні та нудні презентації про "місію та цінності". Його місія – згенерувати настільки потужну, масштабну і магнетичну ідею, щоб навколо неї добровільно та з палаючими очима об'єднувалися найкращі таланти, партнери та інвестори. Візія лідера – це не звіт і не прогноз, це переконливий намір та живий образ тієї реальності, яку компанія береться побудувати. Архітектор. Якщо візіонер знає, "куди" йти, то архітектор проєктує складну інженерну систему того, "як" ми туди потрапимо. Він конструює гнучкі організаційні структури, вибудовує динамічні механізми взаємодії та зв'язує в єдиний живий організм людей, культуру, мінливий стек технологій та фінансові потоки. Оркестратор. Можливо, це найскладніша та найважливіша роль на найближчі роки. Сучасний світ став занадто складним, швидким та фрагментованим, щоб одна людина чи навіть одна закрита корпорація могла контролювати всі процеси всередині себе.

Завдання сучасного СЕО – не робити все самотужки і не мікроменеджерити. Його завдання – ювелірно координувати зусилля внутрішніх команд, зовнішніх партнерів, підрядників, стартапів із бізнес-екосистеми та систем штучного інтелекту. Оркестратор не намагається зіграти на кожному інструменті особисто – він забезпечує ідеальну, синергетичну гармонію всього оркестру.

Тривимірний зір: як керувати бізнесом у трьох площинах одночасно

Зі зміни ролі CEO неминуче випливає нова архітектура щоденного управління. Бізнес більше не має розкоші розвиватися лише в одному часовому горизонті. Сучасний лідер змушений відмовитися від плаского бачення і розвинути в собі "тривимірний зір" – здатність одночасно діяти у трьох абсолютно різних площинах.

Перша площина – Теперішнє (Захист і стійкість). Це утримання операційної ефективності поточного бізнесу та жорсткий захист наявних джерел доходу. Компанія під час шторму зобов’язана залишатися фінансово стійкою, оптимізованою та життєздатною тут і зараз. Це фундамент, який генерує ресурси для наступних кроків.

Друга площина – Трансформація (Перехідний міст). Це безперервне перепрошиття самої організації. Лідери мають трансформувати внутрішні процеси, впроваджувати ШІ, змінювати корпоративну культуру та вирощувати нові компетенції у команд. Це підготовка живого організму компанії до майбутніх неминучих викликів.

Третя площина – Майбутнє (Створення нового). Це вихід за межі власного контуру через масштабні партнерства, спільні проєкти, відкриті бізнес-екосистеми та сміливі інноваційні експерименти. Саме цей третій рівень, який консерваторам здається найменш пріоритетним "під час війни", найчастіше стає джерелом проривного зростання та капіталізації.

Якщо ви випадаєте хоча б з однієї площини – система руйнується. Концентрація лише на теперішньому перетворить вас на операційного заручника, а фокус лише на майбутньому без захисту тилів – на безпорадного мрійника.

Маніфест антикрихкості: від адаптації до творення

У світі тотальної невизначеності неможливо знайти остаточні, залізобетонні відповіді. Жоден консультант (окрім мене, звісно – і це перший жарт у тексті) не дасть вам гарантованого рецепта успіху на 2027 чи 2030 рік. Проте ми можемо і повинні сформувати прагматичну, суб'єктну позицію щодо цього туманного майбутнього.

Для мене вона полягає в одному єдиному правилі: перестати сприймати хаос як загрозу і почати бачити в ньому простір можливостей.

Справжня антикрихкість, про яку так багато говорять, виникає не тоді, коли ми будуємо вищі стіни й намагаємося сховатися від змін чи мінімізувати ризики. Вона народжується лише тоді, коли ми навчаємося використовувати енергію самих змін як паливо для власного розвитку. Хаос знищує слабких, але підносить тих, хто вміє на ньому серфити.

Тому головне завдання сучасного українського керівника сьогодні – не захищати минуле. Не намагатися штучно продовжити життя звичним моделям ще на кілька місяців чи років. І навіть не просто гнучко адаптуватися до мінливих умов, граючи другим номером.

Головне завдання лідера – зухвало створювати нову реальність.

Майбутнє не приходить саме по собі – його приносять ті, хто мав сміливість його спроєктувати та здиригувати. Саме в цьому і полягає справжній зміст сучасної стратегії, нової ролі CEO та майбутнього українського бізнесу загалом.