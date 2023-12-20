Как построить успешную маркетинговую стратегию

Партнерский маркетинг или, как его еще называют, performance-маркетинг может быть чрезвычайно мощным инструментом для продвижения продуктов и услуг компании, увеличения ее доходов и развития бизнеса. И сейчас мы наблюдаем, как все больше компаний обращается к нам, понимая важность и результативность performance-маркетинга, особенно в текущих условиях.

Это удобный инструмент, который позволяет охватить все возможные источники трафика и платить только за результат. Что, в свою очередь, помогает значительно оптимизировать маркетинговый бюджет, поэтому все большее число украинских компаний включает его в свою маркетинговую стратегию на следующий год.

Однако для того чтобы партнерский маркетинг был действительно успешным, необходимо строить долговременные взаимовыгодные отношения с правильными партнерами, подходящими для конкретного бизнеса или бренда. Итак, какие существуют наиболее эффективные методы привлечения нужных вебмастеров в партнерскую программу, а также каких распространенных ловушек следует избегать.

Недорогой и бюджетный способ охватить новую аудиторию

Performance-маркетинг – это рекламная стратегия. По своей сути она предполагает сотрудничество между компанией или брендом (рекламодателем), желающим продвигать продукт или услугу, и вебмастером, соглашающимся помочь распространить маркетинговое сообщение компании среди собственной аудитории. Также между ними может выступать посредник – партнерская сеть, где компания может разместить партнерскую программу и найти необходимых вебмастеров для привлечения пользователей.

Вебмастером может быть любой, кто имеет аудиторию. Это может быть человек с собственной коммуникационной сетью, группой слушателей или читателей, публикующей материалы на таких платформах, как вебсайты, блоги, социальные сети, подкасты, электронные рассылки или каналы YouTube. В обмен на сотрудничество вебмастера получают комиссию за каждую успешную конверсию (желательно продажу или заказ), которая является результатом их рекламных усилий.

Партнерский маркетинг может быть низкой и эффективной маркетинговой стратегией для любого бизнеса, чтобы генерировать новые продажи и увеличить прибыль. Впрочем, ключевым элементом является умелое сочетание продукта или услуги с нужной целевой аудиторией, а следовательно, с нужным вебмастером.

Как привлечь правильных вебмастеров в партнерскую программу

Ключ к развитию надежной рекламной сети, которая может значительно увеличить охват и доход бренда — это активное приглашение вебмастеров присоединиться к вашей партнерской программе.

И здесь следует не ждать, а взять инициативу в свои руки: провести собственное исследование и обратиться к тем вебмастерам, которые действительно могут принести пользу бизнесу. Или заручиться поддержкой партнерской сети, однако, помнить, что построение взаимовыгодных отношений с вебмастерами все равно остается на стороне компании.

7 факторов для построения успешных партнерских отношений:

Конкурентоспособные комиссионные — по сути, это самый простой способ привлечь внимание высококвалифицированных вебмастеров и отдать им преимущество по сравнению с другими конкурентами. Кроме того, это возможность выстроить взаимовыгодные отношения в долгосрочной перспективе. Высококачественные продукты или услуги Вебмастера с большей вероятностью будут продвигать продукты, которые они сами считают ценными и достойными рекомендации своим подписчикам. Следовательно, следует помнить, что партнерские отношения строятся на доверии, а это значит, компания обеспечивает качество, которое обещают вебмастера пользователям. К тому же это уже репутация самой компании и, конечно, вебмастера.

Эффективная коммуникация – поддержка успешных, долгосрочных отношений с вебмастерами – это все о коммуникации. Они должны чувствовать, что их ценят и поддерживают, поэтому следует информировать обо всех текущих и будущих рекламных мероприятиях или изменениях. Это формирует лояльность, заинтересованность и поощряет дополнительные усилия.

Правильная партнерская сеть — существует много партнерских сетей по выбору, но действительно хорошая должна обеспечивать точность отслеживания активности вебмастера, прозрачность отчетности и простоту использования. Это делает управление партнерской программой более эффективным и удобным как для компании, так и для вебмастеров.

Маркетинговые материалы — для эффективного продвижения продуктов или услуг вебмастерам требуется доступ к брендированным маркетинговым материалам. Это могут быть готовые баннеры, рекламный контент и партнерские ссылки. Предоставление обширной библиотеки материалов может помочь вебмастерам создавать убедительный, соответствующий бренду и эффективный контент, что, в свою очередь, увеличивает охват партнерской программы и ее влияние на рынок.

Построение отношений — построение долгосрочных отношений с вебмастерами является ключом к успеху партнерской программы. Постоянно общение, проведение отраслевых мероприятий и возможности для развития – это создание здоровой среды для сотрудничества.

Партнерская реферальная программа — партнерская реферальная программа может поощрять людей, уже работающих с компанией, активно продвигать вашу программу среди своего круга друзей, что способствует увеличению охвата.



Поддержка долгосрочных партнерских отношений с вебмастерами

Эти 7 факторов помогут компании запустить партнерскую программу, привлечь ценных вебмастеров, установить основные правила эффективной коммуникации и вывести бизнес на путь построения взаимовыгодных партнерских маркетинговых отношений, основанных на доверии.

Впрочем, перед стартом любой партнерской программы важно сделать "домашнюю работу", независимо от того будете ли вы работать с вебмастерами через партнерскую сеть, или закрывать этот вопрос самостоятельно.

Четко определить цели. Перед началом работы необходимо иметь четкую стратегию для партнерской программы. Чего именно компания хочет добиться? Каким образом? Какие маркетинговые материалы могут предложить для поддержки кампаний? Пусть цели будут простыми, прозрачными и понятными вебмастерам. Если целые программы нечеткие, есть риск привлечь не тех вебмастеров, которые нужны.

Выбирать партнеров с умом. Начиная любые партнерские отношения, компания должна установить четкие правила, что приемлемо, а что нет. Это может означать исключение любых неэтических практик, таких как ложная реклама и рекламный спам, которые могут нанести непоправимый ущерб имиджу бренда.

Держать линии связи открытыми. Важно строить открытые отношения с вебмастерами и прислушиваться к их предложениям. Упреждение меняющихся рыночных тенденций может быть важным фактором успеха партнерской программы, и именно экспертиза вебмастеров может помочь добиться этого.

Использование инструментов для мониторинга, управления и оптимизации. Существует множество мощных маркетинговых инструментов. К примеру, партнерские сети, которые предлагают инструменты для точного отслеживания комиссионных и конверсий. Использование некачественных инструментов или систем, особенно с точки зрения отслеживания активности и обработки платежей, может привести к большим проблемам в будущем.

Прозрачность в выплатах. Избегать двусмысленности в отношении выплачиваемых комиссионных. Это касается скрытых условий и непоследовательности в выплатах. И самое главное – всегда платить вебмастерам вовремя.