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5 основных стратегий привлечения специалистов в сфере Martech
В современной конкурентной бизнес-среде создание комфортного рабочего места не только желательно, но и необходимо для привлечения и удержания лучших талантов. Любимое рабочее пространство способствует удовлетворению, вовлеченности и лояльности работников, что повышает производительность и в целом успех организации.
Поговорим о пяти основных стратегиях, которые помогут завоевать своих сотрудников.
Развитие открытой коммуникации
Поощрение открытого общения между командами и иерархиями является краеугольным камнем. Здесь важно определить приоритеты сотрудничества и обеспечить безопасное пространство для работников, чтобы они охотно делились своими мыслями, взглядами и не боялись задавать даже неудобные вопросы. Достичь такой коммуникации и доверия со стороны работников можно при проведении регулярных опросов, встреч и обсуждений.
Генеральный директор или СЕО должен быть образцом для каждого члена команды, активно взаимодействовать с сотрудниками и способствовать формированию культуры, в которой ни одна тема для обсуждения не должна быть запрещена. Например, это могут быть регулярные презентации об основных изменениях в компании, где СЕО отвечает на все вопросы в рамках горячей линии.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Согласование видения и миссии компании
Сотрудники активно развиваются и прогрессируют, когда они четко понимают миссию компании и могут связать свою работу с большой целью. Эффективная коммуникация относительно видения компании и привлечения работников к процессу определения миссии создает ощущение общей цели и мотивирует их вносить свой вклад в достижение успеха компании.
Например, это может быть внедрение программы постановки целей и долгосрочной мотивации ESOP (Employee Stock Ownership Plan), согласно которой определенный процент акций выделяется руководителям высшего звена и специалисты среднего звена компании.
Определение общих ценностей
Любимое место работы строится на общих ценностях, резонирующих с ценностями работников. Здесь важно привлекать работников для создания и выбора основных ценностей компании. Это чувство причастности гарантирует, что это не просто слова на бумаге, а руководящие принципы, формирующие рабочую (корпоративную) культуру и процессы принятия решений.
Одним из эффективных инструментов является проведение опроса среди сотрудников их видения основных корпоративных ценностей компании. Стоит отметить, что именно последние также должны играть ключевую роль в формировании позиционирования компании, найме и оценке работников, а также других важных процессах.
Поддержка роста и развития
Инвестиции в рост и развитие сотрудников – это мощный инструмент для завоевания их благосклонности. Понимая профессиональные и личные цели каждого работника, компания должна оказывать индивидуальную поддержку через наставничество, коучинг, обучение и доступные возможности для развития.
Важно, чтобы работники имели свободу принимать самостоятельные решения и формировать свой карьерный путь в компании. Этому будет способствовать предложение новых вакансий через открытые конкурсы среди сотрудников внутри компании.
Создание среды поддержки
Программы и практики, которые ставят во главу угла благосостояние работников и баланс между работой и личной жизнью, важны для создания любимого места работы. И здесь важно предоставлять значительные преимущества, например дополнительные выходные, гибридные форматы работы, добровольное медицинское страхование, программы помощи сотрудникам, корпоративное образование, усовершенствование уровня английского языка, полная или частичная компенсация занятий спортом и т.д.
Не менее важны регулярные тимбилдинги — от участия в спортивных соревнованиях, забегах до совместного празднования национальных и международных традиционных праздников в офисе и вне его — все это способствует укреплению командного духа и лояльности.
Кроме того, в нынешних реалиях особое место занимает финансовая поддержка со стороны компании. Это может быть создание Фонда помощи при возникновении сложных жизненных ситуаций у работников, что очень важно в условиях войны. Не менее важны индивидуальная психологическая поддержка, обеспечение необходимой безопасности и рабочей инфраструктуры в случае обстрелов или возможных блекаутов.
Вместо выводов
Таким образом, создание любимого рабочего места требует многоуровневого подхода, объединяющего открытое общение, общие ценности, лидерство на собственном примере и безусловную поддержку сотрудников. Внедряя эти важные стратегии, вы сможете сформировать рабочую культуру, которая будет вдохновлять и расширять возможности ваших сотрудников. И как результат, все это приведет к повышению их вовлечённости, лояльности и в целом успеха вашей компании.