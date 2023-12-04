Украинские предприниматели смогут бесплатно учиться в Stanford Graduate School of Business: как это сделать

СfE accelerator совместно с Stanford Graduate School of Business запускают бесплатную образовательную программу для 42 украинских предпринимателей малого и среднего бизнеса – Stanford Ignite Ukraine.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что обучение начнется в феврале 2024 года и продлится 4 недели онлайн и 3 недели офлайн в Stanford Graduate School of Business.

Организаторы покрывают стоимость обучения, проживание вблизи кампуса и основные расходы по логистике.

Кто может принять участие в программе

Программа создана для владельцев малого и среднего бизнеса, имеющих минимум три года опыта ведения предпринимательской деятельности и намерение масштабирования, развития инноваций, запуска новых продуктов/услуг, привлечения инвестиций, выхода на новые рынки или другие идеи роста.

Описание программы, критерии отбора, регистрационную форму и другие детали можно найти на сайте CfE accelerator .

Дедлайн приема заявок – 30 декабря 2023 года.

Stanford GSB – уникальная возможность для украинских предпринимателей

“Пребование в среде Stanford GSB – уникальная возможность для украинских предпринимателей увидеть более широкий рынок, его правила игры, увеличить амбиции, переосмыслить и развить свои бизнесы. Участники получат отзывы от инвесторов, экспертов и предпринимателей Кремниевой долины и станут частью сообщества Stanford GSB”, - говорит Иван Петренко, СEO CfE accelerator.

“Устойчивость, изобретательность и настойчивость украинского народа вдохновляет весь мир, особенно как бизнес внедряет инновации в условиях войны. Stanford Ignite Ukraine – это именно та программа, которая поможет украинским лидерам и их бизнесам процветать, минимизируя возможные риски”, - подчеркивает профессор Yossi Feinberg, руководитель программы Stanford Ignite.

Идея создания образовательной возможности для украинцев принадлежит Наталии Анон, которая является членом правления Фонда УКУ и одним из меценатов Stanford Ignite Ukraine программы:

"Окончив MBA в Stanford GSB, я мечтала, чтобы украинские предприниматели также переняли от преподавателей одной из лучших мировых бизнес-школ знания и опыт, которые помогут им не просто развить собственный бизнес, а позволят конкурировать на международных рынках", - комментирует Наталия Анон. .

Целью Stanford Ignite Ukraine является имплементация полученного опыта и воплощение амбициозных идей внутри существующих предприятий в Украине.

“Мы в УКУ верим в сотрудничество. Ибо только содействие с сильными лидерами позволяет достигать общих больших результатов. Мы стремимся и мечтаем, чтобы завтра об Украине говорили как о "стране экономического чуда" и как "стране достойной жизни", - подчеркивает Тарас Добко, ректор УКУ.

Напомним, для женщин в Украине доступны грантовые программы, которые могут помочь начать или расширить свой бизнес. Также есть возможность получить ваучер на переобучение. В частности, по программе "Собственное дело" можно получить микрогрант до 250 тыс. грн, а для развития бизнеса в перерабатывающей отрасли можно взять грант до 8 млн. грн.