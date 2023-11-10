Правительство увеличило финансирование грантов для перерабатывающих предприятий

Правительство расширило процедуру предоставления грантов для создания или развития перерабатывающих предприятий в рамках программы "еРабота". В случае безработицы программа получила дополнительный источник финансирования - средства фонда общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что до конца 2023 года предприниматели могут получить дополнительные гранты для перерабатывающих предприятий на сумму до 1 млрд. гривен, а на следующий год планируется выделить более 5 млрд. гривен на гранты в области переработки из всех источников. Данной поддержкой смогут воспользоваться около 1000 предприятий.

При этом привлечение средств фонда соцстраха для финансирования грантовой программы будет способствовать развитию перерабатывающей отрасли, созданию новых рабочих мест.

Правительство также намерено создать до 20 тысяч новых рабочих мест в перерабатывающей и смежных отраслях промышленности благодаря предоставлению грантов.

Грантовая программа для перерабатывающих предприятий дает предприятиям возможность получить финансовую поддержку для расширения своей деятельности.

Основными условиями участия в программе есть обязательство создать новые рабочие места и активное участие в финансировании проекта. Получатель гранта должен обеспечить создание до 25 рабочих мест, что способствует экономическому росту и занятости.

Схема софинансирования предполагает, что получатель обеспечит 50% собственных средств, а остальные 50% будут предоставлены государством в форме гранта. Для предприятий, действующих на деоккупированных территориях, софинансирование составляет 20% от предпринимателя и 80% от государства.

Подать заявку на получение гранта могут как физические лица-предприниматели (ФЛП), так и юридические лица через портал "Действие", открыв новые возможности для развития своего бизнеса в Украине.

С момента старта программы уже выдано более 400 грантов на общую сумму 2,2 млрд. гривен.

Напомним, что программа для развития перерабатывающих предприятий является составной частью правительственного проекта помощи бизнесу "еРабота". По условиям программы государство предоставляет гранты в размере до 50% стоимости проекта.