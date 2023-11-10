Уряд збільшив фінансування грантів для переробних підприємств

Уряд розширив процедуру надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств в рамках програми "єРобота". На випадок безробіття програма отримала додаткове джерело фінансування - кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що до кінця 2023 року підприємці можуть отримати додаткові гранти для переробних підприємств на суму до 1 млрд гривень, а на наступний рік планується виділити понад 5 млрд гривень на гранти в галузі переробки з усіх джерел. Даною підтримкою зможуть скористатися близько 1000 підприємств.

При цьому, залучення коштів фонду соцстраху для фінансування грантової програми сприятиме розвитку переробної галузі, створенню нових робочих місць.

Уряд також має намір створити до 20 тисяч нових робочих місць у переробній та суміжних галузях промисловості завдяки наданню грантів.

Грантова програма для переробних підприємств надає підприємствам можливість отримати фінансову підтримку для розширення своєї діяльності.

Основними умовами участі в програмі є зобов'язання створити нові робочі місця та активна участь у фінансуванні проекту. Отримувач гранту повинен забезпечити створення до 25 робочих місць, що сприяє економічному зростанню та зайнятості.

Схема співфінансування передбачає, що отримувач забезпечить 50% власних коштів, а решта 50% буде надана державою у формі гранту. Для підприємств, які діють на деокупованих територіях, співфінансування складає 20% від підприємця та 80% від держави.

Подати заявку на отримання гранту можуть як фізичні особи-підприємці (ФОП), так і юридичні особи через портал "Дія", відкривши нові можливості для розвитку свого бізнесу в Україні.

З моменту старту програми вже видано понад 400 грантів на загальну суму 2,2 млрд гривень.

Нагадаємо, що програма для розвитку переробних підприємств є складовою урядового проєкту допомоги бізнесу "єРобота". За умовами програми, держава надає гранти у розмірі до 50% вартості проєкту.