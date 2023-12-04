- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Українські підприємці зможуть безкоштовно навчатись в Stanford Graduate School of Business: як це зробити
СfE accelerator спільно з Stanford Graduate School of Business запускають безкоштовну освітню програму для 42 українських підприємців малого та середнього бізнесу - Stanford Ignite Ukraine.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме 4 тижні онлайн та 3 тижні офлайн в Stanford Graduate School of Business.
Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Хто може взяти участь у програмі
Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які мають мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності та намір масштабування, розвитку інновацій, запуску нових продуктів/послуг, залучення інвестицій, виходу на нові ринки чи інші ідеї зростання.
Опис програми, критерії відбору, реєстраційну форму та інші деталі ви можете знайти на сайті CfE accelerator.
Дедлайн прийому заявок - 30 грудня 2023 року.
Stanford GSB - унікальна нагода для українських підприємців
“Перебування в середовищі Stanford GSB - унікальна нагода для українських підприємців побачити більш широкий ринок, його правила гри, збільшити амбіції, переосмислити та розвинути свої бізнеси. Учасники отримають відгуки від інвесторів, експертів і підприємців Кремнієвої долини та стануть частиною спільноти Stanford GSB”, - зауважує Іван Петренко, СEO CfE accelerator.
“Стійкість, винахідливість та наполегливість українського народу надихає весь світ, особливо, як бізнес впроваджує інновації в умовах війни. Stanford Ignite Ukraine - це саме та програма, яка допоможе українським лідерам та їх бізнесам процвітати, мінімізуючи можливі ризики”, - підкреслює професор Yossi Feinberg, керівник програми Stanford Ignite.
Ідея створення освітньої можливості для українців належить Наталії Анон, яка є членкинею правління Фундації УКУ та однією із меценатів Stanford Ignite Ukraine програми:
“Закінчивши MBA у Stanford GSB, я мріяла, аби українські підприємці також перейняли від викладачів однієї із найкращих світових бізнес-шкіл знання та досвід, які допоможуть їм не просто розвинути власний бізнес, а дадуть змогу конкурувати на міжнародних ринках", - коментує Наталія Анон.
Метою Stanford Ignite Ukraine є імплементація отриманого досвіду та втілення амбітних ідей в межах існуючих підприємств в Україні.
“Ми в УКУ віримо у співпрацю. Бо лише співдія із сильними лідерами дає змогу досягати спільних великих результатів. Ми прагнемо і мріємо, щоб завтра про Україну говорили як про "країну економічного дива" і як "країну гідного життя", - наголошує Тарас Добко, ректор УКУ.
Нагадаємо, для жінок в Україні доступні грантові програми, які можуть допомогти розпочати або розширити власний бізнес. Також є можливість отримати ваучер на перенавчання.Зокрема, за програмою “Власна справа” можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн, а для розвитку бізнесу в переробній галузі можна взяти грант до 8 млн грн.