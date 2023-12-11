5 основних стратегій залучення спеціалістів у сфері Martech

У сучасному конкурентному бізнес-середовищі створення комфортного робочого місця є не лише бажаним, але й необхідним для залучення та утримання найкращих талантів. Улюблений робочий простір сприяє задоволенню, залученості та лояльності працівників, що підвищує продуктивність та в цілому успіх організації.

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Поговоримо про п'ять основних стратегій, які допоможуть завоювати своїх співробітників.

Розвиток відкритої комунікації

Заохочення відкритого спілкування між командами та ієрархіями є наріжним каменем. Тут важливо визначити пріоритети співпраці та зробити безпечний простір для працівників, аби вони охоче ділилися своїми думками, поглядами та не боялися ставити навіть незручні питання. Досягти такої комунікації та довіри з боку працівників можна при проведенні регулярних опитувань, зустрічей та обговорень.

Генеральний директор або СЕО має бути взірцем для кожного члена команди, активно взаємодіяти зі співробітниками та сприяти формуванню культури, в якій жодна тема для обговорення не має бути забороненою. Наприклад, це можуть бути регулярні презентації щодо основних змін в компанії, де СЕО відповідає на всі запитання в рамках гарячої лінії.

Узгодження бачення та місії компанії

Співробітники активно розвиваються та прогресують, коли вони мають чітке розуміння місії компанії та можуть пов'язати свою роботу з великою метою. Ефективна комунікація щодо бачення компанії та залучення працівників до процесу визначення місії створює відчуття спільної мети та мотивує їх робити свій внесок для досягнення успіху компанії.

Наприклад, це може бути запровадження програми постановки цілей та довгострокової мотивації ESOP (Employee Stock Ownership Plan), за якою певний відсоток акцій виділяється керівникам вищої ланки та спеціалісти середньої ланки компанії.

Визначення спільних цінностей

Улюблене місце роботи будується на спільних цінностях, які резонують з цінностями працівників. Тут важливо залучати працівників до створення та вибору основних цінностей компанії. Це почуття причетності гарантує, що це будуть не просто слова на папері, а керівні принципи, які формують робочу (корпоративну) культуру та процеси прийняття рішень.

Одним з ефективних інструментів є проведення опитування серед співробітників їхнього бачення щодо основних корпоративних цінностей компанії. Варто відзначити, що саме останні також мають відігравати ключову роль у формуванні позиціювання компанії, у наймі та оцінюванні працівників, а також інших важливих процесах.

Підтримка зростання та розвитку

Інвестиції у зростання та розвиток співробітників — це потужний інструмент для завоювання їхньої прихильності. Розуміючи професійні та особисті цілі кожного працівника, компанія повинна надавати індивідуальну підтримку через наставництво, коучинг, навчання та усі доступні можливості для розвитку.

Важливо, щоб працівники мали свободу приймати самостійні рішення та формувати свій кар'єрний шлях у компанії. Цьому сприятиме пропозиція нових вакансій через відкриті конкурси серед працівників всередині компанії.

Створення середовища підтримки

Програми та практики, які ставлять на перше місце добробут працівників та баланс між роботою та особистим життям, є важливими для створення улюбленого місця роботи. І тут важливо надавати значні переваги, наприклад, додаткові вихідні, гібридні формати роботи, добровільне медичне страхування, програми допомоги співробітникам, корпоративна освіта, удосконалення рівня англійської мови, повна або часткова компенсація занять спортом тощо.

Не менш важливі регулярні тімбілдинги — від участі у спортивних змаганнях, забігах до спільного відзначення національних та міжнародних традиційних свят в офісі та поза ним — все це сприяє зміцненню командного духу та лояльності.

Окрім того, у нинішніх реаліях окреме місце займає фінансова підтримка з боку компанії. Це може бути створення Фонду допомоги у разі виникнення складних життєвих ситуацій у працівників, що надважливо в умовах війни. Не менш важливими є індивідуальна психологічна підтримка, забезпечення необхідної безпеки та робочої інфраструктури у разі обстрілів або можливих блекаутів.

Замість висновків

Отже, створення улюбленого робочого місця вимагає багаторівневого підходу, який поєднує відкрите спілкування, спільні цінності, лідерство на власному прикладі та безумовну підтримку співробітників. Впроваджуючи ці важливі стратегії, ви зможете сформувати робочу культуру, яка буде надихати і розширювати можливості ваших співробітників. І як результат все це призведе до підвищення їхньої залученості, лояльності та в цілому успіху вашої компанії.