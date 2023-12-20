Як побудувати успішну маркетингову стратегію

Партнерський маркетинг або як його ще називають performance-маркетинг може бути надзвичайно потужним інструментом для просування продуктів і послуг компанії, збільшення її доходів та розвитку бізнесу. І наразі ми спостерігаємо як все більше компаній звертається до нас, розуміючи важливість та результативність performance-маркетингу, особливо у поточних умовах.

Це — зручний інструмент, який дозволяє охопити всі можливі джерела трафіку і платити тільки за результат. Що, у свою чергу, допомагає значно оптимізувати маркетинговий бюджет, тому все більше українських компаній включає його у свою маркетингову стратегію на наступний рік.

Однак для того, щоб партнерський маркетинг був дійсно успішним, необхідно будувати довготривалі взаємовигідні відносини з правильними партнерами, які підходять для конкретного бізнесу або бренду. Тож, які існують найефективніші методи залучення потрібних вебмайстрів до партнерської програми, а також яких поширених пасток слід уникати.

Недорогий і бюджетний спосіб охопити нову аудиторію

Performance-маркетинг — це рекламна стратегія. За своєю суттю вона передбачає співпрацю між компанією або брендом (рекламодавцем), який бажає просувати продукт або послугу, та вебмайстром, який погоджується допомогти поширити маркетингове повідомлення компанії серед власної аудиторії. Також між ними може виступати посередник — партнерська мережа, де компанія може розмістити партнерську програму та знайти необхідних вебмайстрів для залучення користувачів.

Вебмайстром може бути будь-хто, хто має аудиторію. Це може бути людина з власною комунікаційною мережею, групою слухачів або читачів, яка публікує матеріали на таких платформах, як вебсайти, блоги, соціальні мережі, подкасти, електронні розсилки або канали YouTube. В обмін на співпрацю вебмайстри отримують комісію за кожну успішну конверсію (бажано продаж або замовлення), яка є результатом їхніх рекламних зусиль.

Партнерський маркетинг може бути низьковитратною та ефективною маркетинговою стратегією для будь-якого бізнесу, щоб генерувати нові продажі та збільшити прибуток. Втім ключовим елементом є вміле поєднання продукту або послуги з потрібною цільовою аудиторією, а отже, з потрібним вебмайстром.

Як залучити правильних вебмайстрів до партнерської програми

Ключ до розвитку надійної рекламної мережі, яка може значно збільшити охоплення та дохід бренду, — це активне запрошення вебмайстрів приєднатися до вашої партнерської програми.

І тут варто не чекати, а взяти ініціативу у свої руки: провести власне дослідження і звернутися до тих вебмайстрів, які дійсно можуть принести користь бізнесу. Або ж заручитися підтримкою партнерської мережі, однак, пам’ятати, що побудова взаємовигідних відносин з вебмайстрами все одно залишається на стороні компанії.

7 факторів для побудови успішних партнерських відносин:

Конкурентоспроможні комісійні — По суті, це найпростіший спосіб привернути увагу висококваліфікованих вебмайстрів та надати їм перевагу, порівняно з іншими конкурентами. Крім того, це можливість побудувати взаємовигідні відносини у довгостроковій перспективі. Високоякісні продукти або послуги — Вебмайстри з більшою ймовірністю будуть просувати продукти, які вони самі вважають цінними та вартими рекомендації своїм підписникам. Тож, варто пам'ятати, що партнерські відносини будуються на довірі, а це значить компанія забезпечує якість, яку обіцяють вебмайстри користувачам. До того ж це вже репутація самої компанії та, звісно, вебмайстра.

Ефективна комунікація — Підтримка успішних, довгострокових відносин з вебмайстрами — це все про комунікацію. Вони повинні відчувати, що їх цінують і підтримують, тож варто інформувати про всі поточні та майбутні рекламні заходи або зміни. Це формує лояльність, зацікавленість та заохочує до додаткових зусиль.

Правильна партнерська мережа — Існує багато партнерських мереж на вибір, але дійсно хороша повинна забезпечувати точність відстеження активності вебмайстра, прозорість звітності та простоту використання. Це робить управління партнерською програмою більш ефективним і комфортним як для компанії, так і для вебмайстрів.

Маркетингові матеріали — Для ефективного просування продуктів або послуг вебмайстрам потрібен доступ до брендованих маркетингових матеріалів. Це можуть бути готові банери, рекламний контент і партнерські посилання. Надання великої бібліотеки матеріалів може допомогти вебмайстрам створювати переконливий, відповідний до бренду та ефективний контент, що, в свою чергу, збільшує охоплення партнерської програми та її вплив на ринок.

Побудова відносин — Побудова довготривалих відносин з вебмайстрами є ключем до успіху партнерської програми. Постійно спілкування, проведення галузевих заходів та можливості для розвитку, — це створення здорового середовища для співпраці.

Партнерська реферальна програма — Партнерська реферальна програма може заохочувати людей, які вже працюють з компанією, активно просувати вашу програму серед свого кола друзів, що сприяє збільшенню охоплення.



Підтримка довгострокових партнерських відносин з вебмайстрами

Ці 7 факторів допоможуть компанії запустити партнерську програму, залучити цінних вебмайстрів, встановити основні правила ефективної комунікації та вивести бізнес на шлях до побудови взаємовигідних партнерських маркетингових відносин, що ґрунтуються на довірі.

Втім перед стартом будь-якої партнерської програми важливо зробити "домашню роботу", незалежно від того чи будете ви працювати з вебмайстрами через партнерську мережу, чи закривати це питання самотужки.

Чітко визначити цілі. Перед початком роботи необхідно мати чітку стратегію для партнерської програми. Чого саме компанія хоче досягти? Яким чином? Які маркетингові матеріали може запропонувати для підтримки кампаній? Нехай цілі будуть простими, прозорими та зрозумілими для вебмайстрів. Якщо цілі програми — нечіткі, є ризик залучити не тих вебмайстрів, які потрібні.

Обирати партнерів з розумом. Починаючи будь-які партнерські відносини, компанія має встановити чіткі правила, що є прийнятним, а що — ні. Це може означати виключення будь-яких неетичних практик, таких як неправдива реклама та рекламний спам, які можуть завдати непоправної шкоди іміджу бренду.

Тримати лінії зв'язку відкритими. Важливо будувати відкриті відносини з вебмайстрами та дослухатися до їхніх пропозицій. Випередження мінливих ринкових тенденцій може бути важливим фактором успіху партнерської програми, і саме експертиза вебмайстрів може допомогти досягти цього.

Використання інструментів для моніторингу, управління та оптимізації. Існує безліч потужних маркетингових інструментів. Наприклад, партнерські мережі, які пропонують інструменти для точного відстеження комісійних та конверсій. Використання неякісних інструментів чи систем, особливо з точки зору відстеження активності та обробки платежів, може спричинити великі проблеми в майбутньому.

Прозорість у виплатах. Уникати двозначності щодо комісійних, які компанія виплачує. Це стосується прихованих умов і непослідовності у виплатах. І найголовніше — завжди платити вебмайстрам вчасно.