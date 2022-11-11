Креативная нация: нынешнее состояние и будущее украинской креативной экономики

Как полномасштабная война повлияла на украинскую креативную экономику и почему она может стать основой послевоенного восстановления Украины.

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Возраст креативности

Впервые термин "креативная экономика" применил в 2001 году член Консультативного совета по креативной экономике ООН, британский писатель и медиаменеджер Джон Гокинс в своей книге "Креативная экономика: как люди зарабатывают деньги на идеях", определив ее как совокупность видов экономической деятельности, базирующихся на знаниях, творчестве, интеллекте, технологиях и инновациях, обладающих высоким потенциалом доходности и создания рабочих мест. По его словам, в нем создаются идеи, а не просто обычные вещи.

Креативная экономика включает креативные индустрии (сферы от рекламы, музыки, кино до ИТ) и другие виды креативной экономической деятельности (научные исследования и разработки, образование, мода, туризм, сервис, производство креативной продукции). Эксперты говорят, что будущее экономики именно за креативной экономикой, например, именно креативность определил как одну из главных компетенций будущего Всемирного экономического форума (WEF). К тому же этим сферам не повредит автоматизация и роботизация, опять же через человеческую креативность.

На креативную экономику делают большие ставки, ведь она может не только создавать привлекательный инвестиционный климат и способствовать развитию социальной сферы, но и является основой более устойчивого и успешного экономического развития стран.

До полномасштабной войны

А что в Украине? До начала полномасштабного российского вторжения украинская креативная экономика бурно развивалась - по данным исследования " Креативная экономика: новая экономическая эпоха XXI в.", с 2013 по 2019 годы добавленная стоимость, созданная ею, выросла в 3,5 раза - с 74,2 млрд грн до 258,9 млрд грн. В то же время в большей степени это происходило благодаря сфере IТ, которая, собственно, и играет определяющую роль в ее развитии. Так, в 2019 году почти четверть добавленной стоимости креативной экономики Украины пришлась именно на ИТ-сектор. 75% этого объема создано благодаря компьютерному программированию.

Другие важные составляющие украинской креативной экономики — архитектура и инжиниринг — 9,2% добавленной стоимости за 2019 год, информационные услуги — 7,8%, кино и телевидение — 7,8%, реклама и маркетинг — 7,7%.

На 2019 год креативная экономика обеспечивала рабочими местами почти 913 тысяч украинцев.

Нынешнее состояние

Креативный фронт стал важной частью сопротивления российской агрессии. IТ-специалисты упорно борются с врагом в составе киберармии. Художники, писатели, актеры, музыканты ездят в турне и проводят художественные и литературные акции за границей, рассказывая миру о российской войне в Украине. Креативные агентства создают точные кампании, чтобы доносить до международного сообщества правду. Лидеры мнений по креативной сфере приобщились к информационной армии, а бренды одежды перестроили производства для нужд армии. Креативные хабы и библиотеки превратились в волонтерские центры или принимают внутри перемещенных людей.

По данным опроса представителей креативных индустрий от Украинского культурного фонда и МКИП Украины, проведенного в июне этого года, каждый пятый присоединился к креативно-информационному фронту, еще 19% работают в штабах и центрах для вынужденно переселенных лиц. 16% присоединились к ИТ-армии, а 8% переориентировали предприятие под нужды армии, бизнеса и народа во время войны.

Кроме того, практически половина (49%) респондентов принимают участие в организации гуманитарной помощи, а 47% — в сборах средств на нужды армии.

В то же время, если говорить о состоянии креативной экономики во время полномасштабной войны ситуацию точно не назовешь легкой. Так, по данным статистического обзора "Креативные индустрии в I квартале 2022 года" от МКИП Украины, по сравнению с I кварталом 2021 года в январе-марте 2022 года на 41% уменьшился объем задекларированных доходов в сфере креативных индустрий, а общее количество налогоплательщиков сократилось на 6 %. Это означает безработицу и отток талантов за границу, поэтому исправить ситуацию могут государственная политика и международная помощь, поставив за приоритет сохранение занятости и возобновление экономической деятельности.

Если смотреть на структуру задекларированных доходов по секторам в I квартале 2022 года, то большинство из них, а именно 84,5% (39,3 млрд грн) поступило из сферы IТ. Еще 7,2% (3,4 млрд грн) пришлось на рекламу.

Больше всего пострадали сферы архитектуры и кино, где задекларированные доходы упали на 74%. Доходы от рекламы снизились на 66%, от дизайна – на 54%, а от IТ – на 32%.

Сфера IТ, кажется, пострадала от полномасштабной войны меньше. Так, по данным отчета Payoneer " Ведение бизнеса во время войны: украинский опыт" , 70% технологических МПБ, работающих с иностранными клиентами, продолжают полноценно работать, еще 22% - делают это отчасти. Кроме этого, 38% планируют нанять больше персонала в этом году, несмотря на войну.

Взгляд в будущее

Следовательно, очевидно, что нужно будет приложить много усилий по восстановлению креативной экономики хотя бы до довоенного пандемического уровня развития. По мнению самих представителей наиболее важными первоочередными мероприятиями от государства и доноров, которые могут помочь креативным индустриям выжить во время войны и восстановиться после нее, могут быть гранты на проекты, государственная стратегия развития креативных индустрий и продвижение украинского креативного продукта за рубежом.

В то же время, когда страна будет заниматься восстановлением креативной экономики, креативная экономика поможет восстанавливать страну — и действительно даже может стать двигателем этого процесса. Более того, представители креативной экономики могут создать новую креативную страну.

Украинская стойкость и креативность поражают мир. Создавать своим интеллектом и креативностью качественный продукт – то, что у нас однозначно получается очень хорошо. И поскольку будущее нашей цивилизации, по мнению экспертов, лежит именно в креативной экономике, Украина, хоть и при горьких условиях, однако имеет шанс создать себя заново и быть в авангарде мирового развития.

Развитие страны вокруг креативной экономики несет за собой много плюсов и для экономики как таковой. Во-первых, она ускорит цифровую трансформацию, которая и так происходит в Украине очень активно, что в свою очередь добавит прозрачность в процессах на всех уровнях.

Также, что не менее важно, она поможет вернуть украинцев, вынужденных выехать за границу, домой и обеспечит их высокооплачиваемыми рабочими местами. Талантливые люди смогут реализовывать свой потенциал в Украине и зарабатывать собственным интеллектом и творчеством, не ища лучшей жизни в другом месте. Следовательно, инвестирование в креативную экономику значительно ускорит социальное развитие страны.

В то же время, нужно будет стимулировать те отрасли креативной экономики, которые развивались не столь стремительно и до полномасштабной войны (телекоммуникационные услуги, услуги исследования и разработки, научные и технические, аудиовизуальные, культурные и рекреационные услуги и т.д. ), а сейчас тем более находятся в тяжелом положении.

В частности, это станет возможным благодаря гораздо большей ориентированности на экспорт креативного продукта, к которой подтолкнет война. А это в свою очередь может увеличить узнаваемость Украины на мировых рынках и инвестиции в страну.