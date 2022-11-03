Экспорт IT-услуг из Украины в январе-сентябре вырос на 23% - Минэкономики

По результатам января-сентября объем компьютерных услуг в Украине вырос на 13%, а экспорт таких услуг – на 23% по сравнению с прошлогодними показателями.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики со ссылкой на данные ассоциации IT Ukraine, озвученные на встрече с представителями сферы министра экономики Юлии Свириденко и главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

Отмечается также, что предприятиями IT-сферы за три квартала этого года было уплачено 48 миллиардов гривен налогов, а "свыше полумиллиарда долларов" направлено на поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарной сферы.

"Украинские IT-компании привлекли 350 долларов миллионов инвестиций. Даже в военных условиях более 80% компаний сохранили около 100% своих контрактов", - подчеркивают в Минэкономики.

Одним из вопросов, поднятых работниками отрасли в ходе встречи, стало двойное налогообложение украинцев, временно выехавших в страны ЕС. Как было отмечено, проблему нельзя решить иным образом, кроме как пересмотром соответствующих действующих договоров об избежании двойного налогообложения, заключенных Украиной с другими странами.

В то же время, как было отмечено, Украина принимает меры, чтобы собрать и предоставить украинцам за границей максимум информации, в том числе о том, в каких странах и при каких условиях действительно есть риск стать налогоплательщиком, и в которых такой риск отсутствует.

При этом было акцентировано, что согласно действующим соглашениям каждый конкретный случай двойного налогообложения в каждой стране должен рассматриваться отдельно, а Украина будет защищать своих граждан.

В ходе встречи были обсуждены также актуальные вопросы запуска проекта "е-Командировка", а также бронирование работников. Как отметила министр, по поручению премьера Дениса Шмыгаля ее ведомство доработало проект правительственного решения о командировках за границу. В настоящее время документ направлен в Кабмин.

"Что касается бронирования, то проект закона №7687, как ожидается, будет рассмотрен Верховной Радой во втором чтении в ближайшее время. Это позволит расширить перечень военнообязанных, которые могут быть забронированы предприятиями критически важных отраслей для эффективного функционирования экономики и обеспечения потребностей населения", – добавляют в ведомстве.

Как подчеркнула Свириденко, Украина очень заинтересована в развитии IT-сферы как одного из ключевых драйверов экономического развития страны и предложила для более оперативного решения насущных проблем и синхронизации усилий государства и бизнеса по развитию отрасли сделать рабочие встречи регулярными.

Источник фото: ua.depositphotos.com