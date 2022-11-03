Експорт IT-послуг з України в січні-вересні зріс на 23% - Мінекономіки

За результатами січня-вересня обсяг комп’ютерних послуг в Україні зріс на 13%, а експорт таких послуг - на 23% порівняно з минулорічними показниками.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки з посиланням на дані асоціації IT Ukraine, озвучені на зустрічі з представниками сфери міністра економіки Юлії Свириденко та голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Зазначається також, що підприємствами IT-сфери за три квартали цього року було сплачено 48 мільярдів гривень податків, а "понад півмільярда доларів" спрямовано на підтримку Збройних сил України та гуманітарної сфери.

"Українські ІТ-компанії залучили $350 мільйонів інвестицій. Навіть у воєнних умовах понад 80% компаній зберегли майже 100% своїх контрактів", - підкреслюють в Мінекономіки.

Одним з питань, порушених працівниками галузі під час зустрічі, стало подвійне оподаткування українців, які тимчасово виїхали до країн ЄС. Як було зазначено, проблему не можна вирішити іншим чином, окрім як переглядом відповідних чинних договорів про уникнення подвійного оподаткування, укладених Україною з іншими країнами.

Водночас, як було зазначено, Україна вживає заходів, аби зібрати та надати українцям за кордоном максимум інформації, зокрема про те, в яких країнах та за яких умов справді є ризик стати платником податків, і в яких такий ризик відсутній.

При цьому було акцентовано, що, згідно з чинними угодами, кожен конкретний випадок подвійного оподаткування в кожній країні має розглядатися окремо, а Україна захищатиме своїх громадян.

Під час зустрічі було обговорено також актуальні питання запуску проекту "єВідрядження", а також бронювання працівників. Як зазначила міністр, за дорученням прем’єра Дениса Шмигая її відомство доопрацювало проєкт урядового рішення про відрядження за кордон. Наразі документ направлено до Кабміну.

"Що стосується бронювання, то проект закону №7687, як очікується, буде розглянутий Верховною Радою у другому читанні найближчим часом. Це дозволить розширити перелік військовозобов’язаних, які можуть бути заброньовані підприємствами критично важливих галузей задля ефективного функціонування економіки та забезпечення потреб населення", - додають у відомстві.

Як підкреслила Свириденко, Україна надзвичайно зацікавлена в розвитку IT-сфери як одного з ключових драйверів економічного розвитку країни та запропонувала для більш оперативного вирішення нагальних проблем та синхронізації зусиль держави та бізнесу з питань розвитку галузі зробити робочі зустрічі регулярними.

Джерело фото: ua.depositphotos.com