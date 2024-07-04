Роль менторства и коучинга в развитии талантов

Борьба за таланты постоянно становится все более жесткой, ведь именно они "делают разницу" и приносят ценность продуктам и услугам, предлагающим бизнес. Потребность в развитии талантов актуальна и распространена, и часто эту задачу решают с помощью менторства и коучинга. Чтобы не возникало путаницы, поговорим о разнице подходов, эффективных алгоритмах развития талантов и какие барьеры могут возникать на этом пути.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Передача навыков и знаний

Менторство и коучинг – популярные и мощные инструменты для развития талантов. Эти подходы помогают сотрудникам раскрыть свой потенциал, развить необходимые навыки и достичь высоких результатов, какой бы ни была их сфера деятельности. И хотя общая цель этих подходов одна, они отличаются как по существу, так и по форме.

Менторство – это процесс передачи знаний, опыта и советов от более опытного профессионала (ментора) к менее опытному (менту). Ментор помогает менте понять специфику работы, дает рекомендации по карьерному развитию и способствует решению профессиональных и личных вопросов. Этот процесс известен человечеству, когда мы знаем его историю: именно таким образом издревле мастера и ученые передавали знания и опыт следующему поколению.

Название "ментор" происходит из древнегреческой мифологии. Ментор был другом Одиссея, и когда Одиссей отправился в Троянскую войну, он попросил Ментора учить и воспитывать своего сына Телемаха со словами: "Научи его всему, что знаешь". Это определило ограничения и основные принципы менторства.

Эффективное менторство построено на следующих принципах:

доверительные отношения – отношения между ментором и ментом должны быть открытыми и честными;

индивидуальный подход – ментор должен понимать уникальные потребности и целые менты;

постоянная обратная связь – поддержка и конструктивная критика должны оказываться регулярно;

win-win стратегия – сотрудничество должно быть полезно как для ментора, так и для мента.

Благодаря работе с ментором талант имеет возможность развиваться значительно быстрее, чем самостоятельно, поскольку наставник уже прошел его путь, знает возможные точки роста и как лучше раскрыть потенциал подопечного.

Помощь без вмешательства

Коучинг также сосредоточен на определении и достижении личных и профессиональных целей таланта. Но есть ключевое отличие от ментора: коуч не дает прямых советов, а помогает найти собственные решения через ответы на вопросы и самоанализ.

В своей работе коуч сосредотачивается на следующих процессах:

правильные вопросы – талант уже знает о своих целях и амбициях, нужно помочь ему самостоятельно четко их определить и сформулировать;

активное эмпатийное слушание без собственных оценок;

целенаправленность – фокус на достижении конкретных, измеряемых целей;

развитие самосознания – талант должен глубоко понимать цели, ценности и мотивацию;

вызов и поддержка – для развития талант должен выйти из зоны комфорта, и для уверенности ему нужен кто-нибудь, кто будет сопровождать на этом пути.

В отличие от ментора, коуч помогает таланту найти себя, привести свою деятельность в соответствие с внутренними стремлениями и глубинной мотивацией. Это очень эффективный и устойчивый метод развития, ведь внутренние трансформации, которые удалось достичь с коучем, остаются с ним на длительное время.

Развитие – это не только об обучении

Процесс развития таланта выходит за рамки получения новых навыков и знаний. Речь идет о гармоничном и устойчивом развитии персонального бренда, важной частью которого должно быть стремление к постоянному совершенствованию.

Талант нужно привести к пониманию его уникальности, сильных сторон и возможных точек роста. Благодаря этому он избежит прокрастинации из-за постоянного сравнения своих достижений с другими, а будет сосредоточен на улучшении вчерашней версии себя.

Кроме того, важную роль играет консистентность и поддержка имиджа во всех профессиональных взаимодействиях. Каким бы широким ни был диапазон навыков, каких бы впечатляющих результатов не удалось достичь, важно уметь их правильно представлять, продавать и эффективно взаимодействовать с коллегами. То есть речь идет и о комплексном развитии персонального бренда, который транслирует навыки таланта, его устремления и потенциал.

Следует обратить внимание и на подлинность. Подлинность и искренность в коммуникации и действиях всегда получают положительный фидбек. Еще один важный параметр – видимость. Активное участие в профессиональных сообществах дарит возможности развития знаний и сети знакомств, которые станут весомыми преимуществами в современном мире.

Каков результат работы с ментором или коучем

Понятно, что основной потребностью таланта в пути развития будет не только карьерный рост, но и профессиональное и личностное развитие. Помощь ментора, а также работа с коучем дадут толчок к движению по карьерной лестнице, повышению видимости в профессиональном сообществе, а также будут способствовать более глубокому пониманию специфики работы, расширению профессиональных навыков и развитию личных качеств. Этот подход обеспечивает всестороннее развитие личности, что важно для достижения успеха как в профессиональной, так и в личной жизни.

Целеполагание и планирование помогут таланту в будущем ставить перед собой амбициозные цели и двигаться к ним четкими измеряемыми шагами. Ментор и коуч разработают с ним эффективную модель, которую он сможет применить для покорения любых желаемых профессиональных и личных высот.

Кроме того, наставники научат праздновать маленькие победы, находить для себя правильную награду, которая будет подпитывать мотивацию и давать энергию на дальнейшее движение. Вместе с тем благодаря поддержке наставников талант будет делать регулярный helicopter view и поддерживать баланс между профессиональной и личной жизнью для предотвращения выгорания. Развитие нуждается в ресурсе и предполагает движение на длинную дистанцию, поэтому важно миксовать тяжелую работу и другие жизненные активности.

Менторство и коучинг являются мощными инструментами развития талантов, которые раскрывают их потенциал и помогают добиваться высоких результатов. В эпоху высокой конкуренции как организациям, так и работникам следует позаботиться не только о развитии, но и о его правильном направлении. Поддержка наставников – это удачное и правильное решение, нацеленное на то, что таланты, а вместе с ним и организации смогут достичь своей цели, двигаясь прямо к ней, а не блуждая по обходным путям.