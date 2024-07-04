Роль менторства та коучингу у розвитку талантів

Боротьба за таланти повсякчас стає все більш жорсткою, адже саме вони “роблять різницю” та приносять цінність продуктам та послугам, які пропонують бізнеси. Потреба розвитку талантів є актуальною та поширеною, і часто це завдання вирішують за допомогою менторства та коучингу. Аби не виникало плутанини, поговоримо про різницю підходів, ефективні алгоритми розвитку талантів та які бар’єри можуть виникати на цьому шляху.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Передача навичок та знань

Менторство та коучинг – популярні та дуже потужні інструменти для розвитку талантів. Ці підходи допомагають співробітникам розкрити свій потенціал, розвинути необхідні навички та досягти високих результатів, якою б не була їх сфера діяльності. І хоч загальна ціль цих підходів одна, вони відрізняються як по суті, так і формою.

Менторство – це процес передачі знань, досвіду та порад від більш досвідченого професіонала (ментора) до менш досвідченого (менті). Ментор допомагає менті зрозуміти специфіку роботи, надає рекомендації щодо кар'єрного розвитку та сприяє вирішенню професійних і особистих питань. Цей процес відомий людству, відколи ми знаємо його історію: саме в такий спосіб з давніх-давен майстри та науковці передавали знання та досвід наступному поколінню.

Назва "ментор" походить з давньогрецької міфології. Ментор був другом Одіссея, і коли Одіссей вирушив у Троянську війну, він попросив Ментора навчати та виховувати свого сина Телемаха зі словами: "Навчи його всьому, що знаєш". Це й визначило обмеження та основні принципи менторства.

Ефективне менторство побудоване на таких принципах:

довірчі стосунки – відносини між ментором та менті повинні бути відкритими та чесними;

Індивідуальний підхід – ментор повинен розуміти унікальні потреби та цілі менті;

постійний зворотній зв'язок – підтримка та конструктивна критика повинні надаватися регулярно;

win-win стратегія – співпраця повинна бути корисна як для ментора, так і для менті.

Завдяки роботі з ментором талант має можливість розвиватися значно швидше, аніж самотужки, оскільки наставник вже пройшов його шлях, знає можливі точки зростання та в який спосіб краще розкрити потенціал підопічного.

Допомога без втручання

Коучинг також зосереджений на визначенні та досягненні особистих і професійних цілей таланта. Але є ключова відмінність від ментора: коуч не дає прямих порад, а допомагає знайти власні рішення через відповіді на запитання та самоаналіз.

У своїй роботі коуч зосереджується на наступних процесах:

правильні запитання – талант вже знає про свої цілі та амбіціЇ, потрібно допомогти йому самотужки чітко їх визначити та сформулювати;

активне емпатійне слухання без власних оцінок;

цілеспрямованість – фокус на досягненні конкретних, вимірюваних цілей;

розвиток самосвідомості – талант повинен глибоко розуміти свої цілі, цінності та мотивацію;

виклик та підтримка – для розвитку талант повинен вийти із зони комфорту, і для впевненості йому потрібен хтось, хто буде супроводжувати на цьому шляху.

На відміну від ментора, коуч допомагає таланту віднайти себе, привести свою діяльність у відповідність до внутрішніх прагнень та глибинної мотивації. Це дуже ефективний та стійкий метод розвитку, адже внутрішні трансформації, яких вдалося досягнути з коучем, залишаються з ним на тривалий час.

Розвиток – це не тільки про навчання

Процес розвитку таланта виходить далеко за межі здобуття нових навичок та знань. Йдеться про гармонійний та сталий розвиток персонального бренду, важливою частиною якого має бути прагнення постійного вдосконалення.

Таланта потрібно привести до розуміння його унікальності, сильних сторін та можливих точок зростання. Завдяки цьому він уникне прокрастинації через постійне порівняння своїх досягнень з іншими, а буде зосереджений на покращенні вчорашньої версії себе.

Окрім того, важливу роль відіграє консистентність та підтримка іміджу у всіх професійних взаємодіях. Яким би широким не був діапазон навичок, яких би вражаючих результатів не вдалося досягнути, важливо вміти їх правильно подавати, продавати та ефективно взаємодіяти з колегами. Тобто мова йде і про комплексний розвиток персонального бренду, який транслює навички таланта, його устремління та потенціал.

Слід звернути увагу і на автентичність. Справжність та щирість у комунікації та діях завжди отримують позитивний фідбек. Ще один важливий параметр – видимість. Активна участь у професійних спільнотах дарує можливості розвитку знань та мережі знайомств, які стануть вагомими перевагами у сучасному світі.

Який результат роботи з ментором або коучем

Зрозуміло, що основною потребою таланту на шляху розвитку буде не лише кар’єрне зростання, але й професійний та особистісний розвиток. Допомога ментора, а також робота з коучем дадуть поштовх до руху по кар’єрній драбині, підвищення видимості у професійній спільноті, а також сприятимуть глибшому розумінню специфіки роботи, розширенню професійних навичок і розвитку особистих якостей. Цей підхід забезпечує всебічний розвиток особистості, що є важливим для досягнення успіху як у професійному, так і в особистому житті.

Цілепокладання та планування допоможуть таланту в майбутньому ставити перед собою амбітні цілі та рухатися до них чіткими вимірюваними кроками. Ментор та коуч напрацюють з ним ефективну модель, яку він зможе застосувати для підкорення будь-яких бажаних професійних та особистих висот.

Окрім того, наставники навчать святкувати маленькі перемоги, знаходити для себе правильну нагороду, яка підживлюватиме мотивацію та даватиме енергію на подальший рух. Разом з тим завдяки підтримці наставників талант робитиме регулярний helicopter view та підтримуватиме баланс між професійним та особистим життям для запобігання вигоранню. Розвиток потребує ресурсу та передбачає рух на довгу дистанцію, тому важливо міксувати важку роботу та інші життєві активності.

Менторство та коучинг є потужними інструментами для розвитку талантів, які розкривають їх потенціал та допомагають досягати високих результатів. В епоху високої конкуренції як організаціям, так і працівникам варто подбати не лише про розвиток, а його правильний напрям. Підтримка наставників – це вдале та правильне рішення, націлене на те, що таланти, а разом з ним і організації зможуть досягнути своєї мети, рухаючись просто до неї, а не блукаючи обхідними шляхами.