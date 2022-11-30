Социальная ответственность в условиях полномасштабной войны: почему поддержка общества способствует развитию компании

Социальная ответственность бизнеса уже давно не просто красивые слова в речах руководителей компаний и отдельный отчет, который никто не читает. Это важная составляющая бизнес-стратегии компаний новой эры, залог того, что бизнес сможет адаптироваться к меняющейся реальности.

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Социальная ответственность в условиях полномасштабной войны — это единственный показатель, действительно ли вы бизнес, базирующийся на ценностях и убеждениях, по-настоящему ли ваши ценности и убеждения разделяет команда, и действительно ли вы нужны обществу.

Чем больше компания способствует развитию общества, тем больше она растет, невзирая на сложные внешние обстоятельства. Очень похоже на то, чему нас учили на курсе биологии, — клетка живет, пока она делится.

Социальная ответственность начинается с ценностей и убеждений владельца бизнеса. Есть история, сформировавшая вектор нашей помощи обществу во время полномасштабной войны.

24 февраля к нам обратилось киевское ТРО с просьбой предоставить все наши инкассаторские бронированные машины для эвакуации людей. Мы максимально быстро собрали эти машины, заправили их и передали терробороне. А через несколько дней к нам начали приходить фотографии наших брендированных машин – они были полностью обстреляны, на них скотчем было написано "Дети". В этих машинах вывозили матерей с детьми из Ирпеня. Многие из этих авто не подлежали ремонту, но ни один человек не пострадал. Так мы поняли, что вся наша деятельность будет направлена на сохранение жизней во время войны, в приоритете — дети.

Помощь должна быть сфокусированной и системной. Еще в мирное время мы создали LeoFoundation, благотворительный фонд, аккумулирующий ресурсы компании и направляющий адресные обращения от людей. В фокусе нашего внимания потребности матерей и детей. Я сама мама, СЕО нашего фонда Дарья Котул тоже мама, и мы точно знали, что эта тема будет нам самой близкой. Одно из направлений деятельности LeoFoundation — помощь роддомам, в частности мы заботимся о Первом Одесском роддоме. Во время полномасштабной войны он стал опорным для будущих матерей из Николаевской и Херсонской областей.

Наша главная задача – оперативно помогать с необходимыми медикаментами, обезболивающими средствами. С 24 февраля на адресную помощь мамам и детям было израсходовано 500 000 грн; 300 000 грн было переведено на помощь Первому Одесскому роддому. Каждая история, подтверждающая, что перечисленные деньги помогли, спасли, уберегли — отзывается в наших сердцах и мотивирует работать с эффективностью по сравнению с мирным временем. Следует помнить, что социальная ответственность отражает успехи в бизнесе: чем больше компания зарабатывает, тем больше компания помогает.

Каждый сотрудник важен для компании: так было в мирное время, так есть во время войны. С первых часов полномасштабного вторжения мы поняли, что нужно максимально быстро эвакуировать всех сотрудников из зоны боевых действий, и мы начали вывозить людей на Западную Украину, помогали с поиском жилья и оплачивали его. Кроме этого, сохранили рабочие места и 100% от довоенного уровня заработных плат.

Когда стали приходить повестки нашим сотрудникам, мы всем банком купили им все необходимое для службы, включая IT-оборудование. О том, как мы искали и покупали дроны, можно написать отдельную историю. В мирное время это можно было бы назвать контрабандой, а в военное почти подвиг, который помог нашим ребятам защищать Украину. Сейчас уже 9-й месяц войны, и всем находящимся на фронте мы оплачиваем 100% от их оклада, помогаем их семьям. Гордимся каждым. Ждем каждого и каждую.

Как мы обнаружили, работа для наших людей – это не только материальная поддержка, но и психологическая помощь. Многие говорили, что работа была важным фактором, чтобы не потерять связь с реальностью. Мы работали ночью, работали в машинах, работали под плач родных людей, работали и работаем со слезами на глазах, когда читаем новости. Но работаем! Потому что мы и есть тот экономический фронт, который платит налоги, поддерживает уровень жизни своих сотрудников, который помогает и защищать наше государство, и восстанавливать его.

Постоянно мониторить, где еще нужна помощь, и помогать! Почти 250 дней в Николаеве нет воды, и мы проявили инициативу — обратились к мэру города и к губернатору, чтобы построить за наш счет 5 бюветов, через которые местные жители смогли бы получать артезианскую воду. Через несколько дней они заработают. Пока речь не идет об эстетической ценности данных объектов, нас интересует исключительно функционал, ведь именно вода — это основа жизни.

Полномасштабная война ускоряет многие процессы, в частности, приближение украинского бизнеса к стандартам цивилизованного мира. Равно как и в США и странах Европы в Украине уже нельзя просто зарабатывать деньги, не имея положительного импакта на общество.

Если бизнес не заботится о сотрудниках, не занимается важными для сообщества инициативами, если бизнес не приближает нашу победу действиями, то после победы ему просто не найдется места в Украине. И это верно. Потому что социальная ответственность – это не повинность или дополнительная нагрузка, это – основа бизнеса цивилизованного мира.