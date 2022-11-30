Соціальна відповідальність в умовах повномасштабної війни: чому підтримка суспільства сприяє розвитку компанії

Соціальна відповідальність бізнесу уже давно не є просто красивими словами в промовах керівників компаній та окремим звітом, який ніхто не читає. Це — важлива складова бізнес-стратегії компаній нової ери, запорука того, що бізнес зможе адаптуватись до мінливої реальності.

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Соціальна відповідальність в умовах повномасштабної війни — це єдиний показник, чи дійсно ви є бізнесом, що базується на цінностях та переконаннях, чи по-справжньому ваші цінності та переконання розділяє команда, і чи дійсно ви потрібні суспільству.

Чим більше компанія сприяє розвитку суспільства, тим більше вона зростає, незважаючи на складні зовнішні обставини. Дуже схоже на те, чому нас вчили на курсі біології, — клітина живе, поки вона ділиться.

Соціальна відповідальність починається з цінностей та переконань власника бізнесу. Є історія, яка сформувала вектор нашої допомоги суспільству під час повномасштабної війни.

24 лютого до нас звернулось київське ТРО з проханням надати всі наші інкасаторські броньовані машини для евакуації людей. Ми максимально швидко зібрали ці машини, заправили їх, і передали теробороні. А через декілька днів до нас почали приходити фотографії наших брендованих машин — вони були повністю обстріляні, на них скотчем було написано "Діти". В цих машинах вивозили матерів з дітьми з Ірпеня. Багато з цих авто не підлягали ремонту, але жодна людина не постраждала. Так ми і зрозуміли, що вся наша діяльність буде спрямована на збереження життів під час війни, в пріоритеті — діти.

Допомога має бути сфокусованою та системною. Ще в мирний час ми створили LeoFoundation, благодійний фонд, який акумулює ресурси компанії та адресно направляє на звернення від людей. В фокусі нашої уваги — потреби матерів та дітей. Я сама мама, СЕО нашого фонду Дар’я Котул теж мама, і ми точно знали, що ця тема буде нам найближчою. Один з напрямків діяльності LeoFoundation — допомога пологовим будинкам, зокрема ми опікуємось Першим Одеським пологовим будинком. Під час повномасштабної війни він став опорним для майбутніх мам з Миколаївської та Херсонської областей.

Наша головна задача — оперативно допомагати з необхідними медикаментами, знеболювальними засобами. З 24 лютого на адресну допомогу мамам та дітям було витрачено 500 000 грн; 300 000 грн було переведено на допомогу Першому Одеському пологовому будинку. Кожна історія, яка підтверджує, що переказані гроші допомогли, врятували, уберегли — відгукується в наших серцях та мотивує працювати з ефективністю в порівнянні з мирним часом. Треба пам’ятати, що соціальна відповідальність відображає успіхи у бізнесі: чим більше компанія заробляє, тим більше компанія допомагає.

Кожний співробітник — важливий для компанії: так було в мирний час, так є в часи війни. З перших годин повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що треба максимально швидко евакуювати всіх співробітників із зони бойових дій, і ми почали вивозити людей на Західну Україну, допомагали з пошуком житла та оплачували його. Окрім цього зберегли робочі місця та 100% від довоєнного рівня заробітних плат.

Коли почали приходити повістки нашим співробітникам, ми всім банком купили їм все необхідне для служби, включаючи IT-обладнання. Про те, як ми шукали та купували дрони, можна написати окрему історію. В мирний час це можна було б назвати контрабандою, а в воєнний — майже подвиг, який допоміг нашим хлопцям та дівчатам боронити Україну. Зараз уже 9-й місяць війни, і всім людям, які знаходяться на фронті, ми оплачуємо 100% від їхнього окладу, допомагаємо їхнім сім’ям. Пишаємось кожним та кожною. Чекаємо на кожного та кожну.

Як ми виявили, робота для наших людей — це не тільки матеріальна підтримка, а й психологічна допомога. Багато хто говорив, що робота була важливим фактором, щоб не втратити зв’язок з реальністю. Ми працювали вночі, працювали в машинах, працювали під плач рідних людей, працювали і працюємо зі сльозами на очах, коли читаємо новини. Але працюємо! Бо ми і є той економічний фронт, який платить податки, підтримує рівень життя своїх співробітників, який допомагає і боронити нашу державу, і відбудовувати її.

Постійно моніторити, де ще потрібна допомога, і — допомагати! Майже 250 днів в Миколаєві немає води, і ми проявили ініціативу — звернулись до мера міста і до губернатора, щоб побудувати за наш кошт 5 бюветів, через які місцеві жителі змогли б отримувати артезіанську воду. Через декілька днів вони запрацюють. Наразі мове не йде про естетичну цінність даних об’єктів, нас цікавить виключно функціонал, адже саме вода — це основа життя.

Повномасштабна війна прискорює багато процесів, зокрема наближення українського бізнесу до стандартів цивілізованого світу. Так само як і в США та країнах Європи в Україні уже не можна просто заробляти гроші, не маючи позитивного імпакту на суспільство.

Якщо бізнес не дбає про співробітників, не опікується важливими для спільноти ініціативами, якщо бізнес не наближує нашу перемогу діями, то після перемоги йому просто не знайдеться місця в Україні. І це правильно. Бо соціальна відповідальність — це не повинність чи додаткове навантаження, це — основа бізнесу цивілізованого світу.