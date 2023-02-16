Украина рискует уступить место на европейском рынке российской агропродукции из-за закона о ГМО

Украина для успешной евроинтеграции должна принять еще около ста законодательных актов. Эту работу планируется завершить к 2025 году, заявил спикер парламента Руслан Стефанчук. Среди евроинтеграционных законов нет и не может быть второстепенных — обязательства Украины состоят в гармонизации отечественного законодательства с правовыми нормами ЕС. Среди направлений по которым ведется законодательная работа: судопроизводство, антикоррупционная деятельность и многие другие сферы, к которым относится и такая чувствительная, как регуляция ГМО.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Понятно, что сейчас на фоне войны, масштабных природных катаклизмов вопрос ГМО кому-то может показаться не столь важным. Впрочем, не следует забывать, что в государствах-членах ЕС вопрос, например, применение средств защиты растений на полях приводило к громким общественным дискуссиям.

Именно поэтому на уровне ЕС существует целый ряд Директив и Рекомендаций по применению ГМО. Потому что касается не только экономических вопросов, но и политических, поскольку речь идет об интересах избирателей, которые в ЕС в большинстве своем скептически настроены к генетически модифицированным продуктам.

Следовательно, спеша выполнить обязательства по гармонизации украинского законодательства с европейским парламентарии приняли за основу и сокращенный срок до 2-го чтения Проект Закона 5839, которым предусматривается урегулирование генетически-инженерной деятельности и государственного контроля за оборотом генетически модифицированных организмов в Украине. Возможно, это продиктовано задекларированными темпами, поэтому регулирование сферы ГМО, которое в ЕС осуществляется многочисленными документами, в Украине решили вместить в один закон.

Евроинтеграция — конституционное направление, гарантированное Президентом. Эффективно ли урегулировать вопросы ГМО сейчас? Да. Однако эффективный ли законопроект в данном изложении для нашей интеграции и для украинской аграрной отрасли и украинцев? Категорически нет. Законопроект 5839 вызвал возражения у многих игроков аграрного рынка и экспертов, потому что его принятие в целом в нынешнем виде ставит под вопрос и европейские перспективы Украины, и ее репутацию "житницы Европы".

Суть замечаний к закону 5839 как в его концептуальном расхождении с принципами регулирования сферы ГМО в ЕС, так и в том, что этот Закон прямо упускает практику стран ЕС и противоречит соответствующим европейским документам.

В частности, регулирование, которое позволит процедуры, которые не установлены ЕС, такие как, упрощенная процедура регистрации любых ГМО. Открытие Украины для упрощенного выращивания ГМО сортов с примитивной процедурой их регистрации идет вразрез с практикой и реалиями ЕС, поскольку:

1. Процедура получения авторизации (разрешения) на размещение на рынке ЕС длится до 7 лет с момента представления нотификации. Это связано с тем, что решение принимается Еврокомиссией, поскольку ЕС – это общий, открытый рынок. А значит, регистрация и обращение в Украине неавторизованных в ЕС ГМО потенциально ставит под угрозу рынок и является отклонением от стратегического курса нашего государства.

2. В проекте №5839 отсутствуют нормы и требования к защитным мерам в соответствии с уровнем биобезопасности, их конкретизация или ссылка на устанавливаемый им документ. Вместо обязательной нотификационной процедуры в законопроекте предусмотрена декларационная. Также отсутствуют обязанности по обеспечению того, что материал, полученный от высвобождения ГМО в открытых системах, не будет размещен на рынке и изъят, если не соблюдены все процедуры, установленные частью С директивы ЕС 2001/18 (размещение на рынке).

3. Для выращивания ГМО линии кукурузы в Европейском Союзе разрешена только одна авторизованная нотификация – МОН810. Однако 21 страна-член ЕС запретила ее выращивание, поскольку в рамках норм ЕС каждая страна имеет право решать о полном или частичном исключении собственной территории из зоны, где разрешено выращивание ГМО, что на практике означает запрещение выращивания этой линии кукурузы.

Проект закона не предусматривает создания детальных публичных реестров с информацией о местах высвобождения и выращивания ГМО, информирования и консультаций с общественностью, как этого требует директива 2001/18/ЕС от 12 марта 2001 об умышленном высвобождении в окружающую среду ГМО. Отсутствуют полномочия органов контроля, чтобы реализовать процедуры дополнительных запросов для оценки рисков в Украине, прекращать обращение и изымать продукцию, если выявляется опасность, нарушение требований и т.д.

Директивы Европейского Союза обращают особое внимание на проблему размещения посевов ГМО недалеко от границ государств, запрещающих выращивание ГМО, а также на обязанность стран-членов сохранять реестры мест выращивания ГМО, чтобы обеспечить их доступность.

Особое внимание в европейском законодательстве уделяется ГМО с генами, устойчивыми к антибиотикам, ведь такие ГМО могут негативно влиять на здоровье человека и состояние окружающей среды. И здесь у нас тоже пробел.

Кроме того, законопроект №5839 нуждается в глубокой переработке самого терминологического аппарата, которым он оперирует. Так, из предложенного текста проекта нельзя однозначно понять, относятся ли "исследования и испытания ГМО в открытой системе" к "генетически инженерной деятельности". Законопроект не предоставляет достаточной информации о месте и условиях проведения испытаний генетически модифицированных организмов, что затрудняет их толкование.

Список замечаний этим не исчерпывается, и они обычно должны стать предметом профессиональной дискуссии с участием как участников рынка, так и разработчиков закона. К которой сейчас украинские аграрии настойчиво и призывают, фактически ударяя во все колокола. Но допустим, что закон принят в его действующей редакции. К каким последствиям это приведет?

Украина может потерять рынки — ЕС, Китая и Японии, те, за которые многие годы боролись, где использование ГМО либо четко регламентировано, либо жестко запрещено. Потеря рынков обусловлена тем, что урегулирование ГМО в Украине сведено к их выращиванию, без учета мнения общественности и потребителей. Директивы же ЕС во главу угла ставят такие понятия как условия, сроки и ответственность.

Важно отдавать себе отчет, что параллельно выращивать генетически модифицированные и обычные культуры почти невозможно. В частности, потому, что некоторые культуры склонны к перекрестному опылению.

Соответственно, это влечет потерю доверия к Украине как к надежному поставщику натуральной продукции, оттолкнет покупателей, и, как следствие приведет, по предварительным расчетам к потерям для бюджета по всем отраслям. На уровне экспорта семян, только открывшегося 2 года назад, на уровне 4 млрд грн ежегодно; на уровне экспорта зерновых – миллиарды.

Для отрасли же, для аграрных предприятий, и для весомой части местных бюджетов, которые они наполняют, это нанесет сокрушительный удар, ведь такие предприятия вынуждены будут свернуть часть деятельности. Но и появление в Украине больших площадей, например, ГМО-кукурузы только поставит вопрос куда ее собственно продавать, после потери Европейского рынка. На тех рынках, где разрешена переработка семян ГМО — большая конкуренция. Кроме того, растет стоимость логистики. В Украине глубинной переработки кукурузы нет.

Всю цепь проблем несложно предсказать. Скажем, захотят ли покупать украинскую курятину зная, что корма произведены из ГМО-культур? В том числе это касается и украинцев — по имеющимся опросам в Ассоциации Дунайская Соя 62,9% населения негативно относятся к употреблению в пищу продуктов, содержащих ГМО. 75,7% наших сограждан убеждены, что продукты, изготовленные с использованием ГМО, опасны для здоровья человека.

Украине следует принимать евроинтеграционные законы. Но они должны отвечать по сути задекларированной цели — поддержке и избранию украинцев вступления в ЕС, и украинские аграрии тоже. Все предложения по изменениям, которые необходимо внести в текст ко второму чтению, подготовлены. Мы стремимся к тому, чтобы нас услышали, что в наших общих интересах и в интересах государства.

Возможно, стоит разработать не один, а все же разделить законодательные акты по ГМО, как это есть в ЕС. В чем точно нет сомнений – пора перейти к предметной дискуссии.