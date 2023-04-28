20 окупантов что-то выпили и умерли из-за отравления – Генштаб ВСУ

В одном из подразделений противника в Мелитопольском районе Запорожской области в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля умерли 20 захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 28 апреля.

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На северском и слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов, обстреливал из минометов и артиллерии ряд населенных пунктов.

На купянском направлении враг не наступал, но активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Несколько населенных пунктов были обстреляны из артиллерии и минометов.

На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты.

На бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали 13 населенных пунктов.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов.

На марьинском направлении ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись 5 населенных пунктов.

На шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы ряда населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется. Также совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. За прошедшие сутки, ночью, враг нанес ракетный удар по Николаеву.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также ударила по зенитно-ракетному комплексу противника.

В то же время нашими защитниками было сбито 6 вражеских БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, состав боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

Напомним, на Киевщине в результате падения обломков российской ракеты в ночь на 28 апреля есть попадание в многоэтажное здание в городе Украинка.

Ночью 28 апреля российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Украине. В частности, пострадали жители Умани Черкасской области – там ракета попала в многоэтажку, в результате чего погибли и ранены. Также враг нанес удар по Днепру – там погибли два человека.