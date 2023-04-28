20 окупантів щось випили й померли через отруєння – Генштаб ЗСУ

У одному із підрозділів противника у Мелітопольському районі Запорізької області внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини 24 квітня померли 20 загарбників.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 28 квітня.

Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційного удару, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів, обстрілював з мінометів та артилерії ряд населених пунктів.

На куп’янському напрямку ворог не наступав, але активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Декілька населених пунктів було обстріляно з артилерії та мінометів.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти.

На бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів.

На мар’їнському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали 5 населених пунктів.

На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, здійснив обстріли ряда населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Також минулої доби, вночі, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

В той же час нашими захисниками було збито 6 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок падіння уламків російської ракети в ніч на 28 квітня є влучання в багатоповерховий будинок у місті Українка.

Вночі 28 квітня російські окупанти завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, постраждали жителі Умані Черкаської області – там ракета влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблі та поранені. Також ворог завдав удару по Дніпру – там загинули дві людини.