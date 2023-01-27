- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Агентство восстановления и развития инфраструктуры возглавил экс-заместитель Кубракова Мустафа Найем
Кабинет министров Украины назначил главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
В связи с назначением Найем уходит с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
"В Агентстве восстановления продолжится работа в рамках стратегического плана послевоенного восстановления. Это сложный и комплексный процесс, который будет включать десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях. Ключевые задачи, поставленные перед руководителем Агентства, - это запуск фактической работы с первыми объектами восстановления, отработки механизма взаимодействия с донорами - правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями, а также координация запросов от регионов по приоритетным проектам восстановления", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство на заседании 27 января также уволило Евгения Кузькина с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог и назначило его заместителем председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Мустафа Найем с августа 2021 года работал в команде Министерства инфраструктуры, а затем Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Сферой его ответственности было дорожное хозяйство, автомобильные перевозки, безопасность на транспорте, развитие пограничной инфраструктуры и водительских сервисов.
Напомним, Кабинет министров на заседании 13 января реорганизовал Государственное агентство инфраструктурных проектов путем его присоединения к Государственному агентству автомобильных дорог. Новосозданный орган называется Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.
Отметим, что ранее в правительств объявили о старте первого масштабного проекта по восстановлению поврежденного жилья, в рамках которого до конца текущего года будут капитально отремонтированы 18 многоквартирных домов под Киевом - в городе Ирпень, поселках Бородянка и Гостомель, селах Бузовая и Мила. На это правительство решило направить 504,5 миллиона гривен, собранных через фандрейзинговую платформу United24.