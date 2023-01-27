Агентство відновлення та розвитку інфраструктури очолив ексзаступник Кубракова Мустафа Найєм

Кабінет міністрів України призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

У зв'язку з призначенням Найєм залишає посаду заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

"У Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Це складний і комплексний процес, який включатиме десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях. Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства – запуск фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії з донорами - урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями, а також координація запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд на засіданні 27 січня також звільнив Євгена Кузькіна з посади голови Державного агентства автомобільних доріг та призначив його заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Мустафа Найєм з серпня 2021 року працював в команді Міністерства інфраструктури, а згодом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Сферою його відповідальності було дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпека на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 13 січня реорганізував Державне агентство інфраструктурних проектів шляхом його приєднання до Державного агентства автомобільних доріг. Новостворений орган називається Державним агентствоом відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначимо, що раніше в уряді оголосили про старт першого масштабного проекту з відновлення пошкодженого житла, в рамках якого до кінця поточного року будуть капітально відремонтовані 18 багатоквартирних будинків під Києвом - у місті Ірпінь, селищах Бородянка та Гостомель, селах Бузова та Мила. На це уряд вирішив направити 504,5 мільйона гривень, зібраних через фандрейзингову платформу United24.