Кабмін ліквідував "Укрінфрапроект", приєднавши його до "Укравтодору"

Кабінет міністрів на засіданні 13 січня реорганізував Державне агентство інфраструктурних проектів шляхом його приєднання до Державного агентства автомобільних доріг. Як повідомляють у пресслужбі уряду, новостворений орган називатиметься Державним агентствоом відновлення та розвитку інфраструктури.

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Як вказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, таке рішення дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів.

Він заявив, що відбудова України стане об’єднавчою ідеєю для Європи, а реалізація плану великого відновлення України — важливою частиною її співпраці з Європейським союзом.

"Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 мільярдів гривень на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-му відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", — зазначив Шмигаль.

Зазначимо, що напередодні уряді оголосили про старт першого масштабного проекту з відновлення пошкодженого житла, в рамках якого до кінця поточного року будуть капітально відремонтовані 18 багатоквартирних будинків під Києвом - у місті Ірпінь, селищах Бородянка та Гостомель, селах Бузова та Мила. На це уряд вирішив направити 504,5 мільйона гривень, зібраних через фандрейзингову платформу United24.

Нагадаємо при цьому, що 2 листопада 2022 року Кабмін вирішив об’єднати Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій. Це сталося вже після того, як напередодні Верховна Рада призначила на посаду керівника ще не створеного об'єднаного відомства Олександра Кубракова. Він також отримав статус віцепрем'єра.

Перед цим Кубраков подав у відставку з посади міністра інфраструктури, яку займав з 20 травня 2021 року. До того ж він з 19 листопада 2019 року був головою згаданого "Укравтодору". Наразі агентство очолює Євген Кузькін.