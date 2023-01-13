Кабмин ликвидировал "Укринфрапроект", присоединив его к "Укравтодору"

Кабинет министров на заседании 13 января реорганизовал Государственное агентство инфраструктурных проектов путем его присоединения к Государственному агентству автомобильных дорог. Как сообщают в пресс-службе правительства, новосозданный орган будет называться Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.

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Как указал премьер-министр Денис Шмыгаль, такое решение позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.

Он заявил, что восстановление Украины станет объединяющей идеей для Европы, а реализация плана большого обновления Украины — важной частью ее сотрудничества с Европейским союзом.

"Уже сейчас мы знаем источники поступления 110 миллиардов гривен на восстановление в этом году. В то же время мы рассчитываем, что нам удастся аккумулировать в 6 раз больше средств, чтобы уже в 2023-м восстановить больше инфраструктуры и жилья украинцев", — отметил Шмыгаль.

Отметим, что накануне правительство объявило о старте первого масштабного проекта по восстановлению поврежденного жилья, в рамках которого до конца текущего года будут капитально отремонтированы 18 многоквартирных домов под Киевом - в городе Ирпень, поселках Бородянка и Гостомель, селах Бузовая и Мила. На это правительство решило направить 504,5 миллиона гривен, собранных через фандрейзинговую платформу United24.

Напомним при этом, что 2 ноября 2022 года Кабмин решил объединить Министерство инфраструктуры и Министерство развития общин и территорий. Это произошло после того, как накануне Верховная Рада назначила на должность руководителя еще не созданного объединенного ведомства Александра Кубракова. Он также получил статус вице-премьера.

Перед этим Кубраков подал в отставку с должности министра инфраструктуры, которую занимал с 20 мая 2021 года. До того он с 19 ноября 2019 был главой упомянутого "Укравтодора". В настоящее же время агентство возглавляет Евгений Кузькин.