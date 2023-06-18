Армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут, - разведка Британии

На всех направлениях ВСУ продолжают вести наступательные операции и добились незначительных успехов. Потери личного состава оккупационной армии РФ являются самыми высокими со времен пика битвы за Бахмут в марте.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в последние дни продолжаются ожесточенные бои, наиболее интенсивные из которых сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

По данным британской разведки, на всех этих направлениях ВСУ продолжают вести наступательные операции и добились незначительных успехов.

На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонительные операции.

"Обе стороны несут значительные потери, причем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте", - подчеркнули в разведке.

Отметим, по состоянию на 18 июня ВСУ уже ликвидировали около 219 820 российских захватчиков, 650 человек – за минувшие сутки.

Недавно британская разведка подтвердила гибель на фронте важнейшего генерала РФ. Он погиб в результате удара по командному пункту на юге Украины, который ВСУ нанесли примерно 12 июня 2023 года.

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.

За прошедшие полторы недели украинские войска на восточном направлении продвинулись более чем на 3 километра.