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Армия РФ терпит наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут, - разведка Британии
На всех направлениях ВСУ продолжают вести наступательные операции и добились незначительных успехов. Потери личного состава оккупационной армии РФ являются самыми высокими со времен пика битвы за Бахмут в марте.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что в последние дни продолжаются ожесточенные бои, наиболее интенсивные из которых сосредоточены в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.
По данным британской разведки, на всех этих направлениях ВСУ продолжают вести наступательные операции и добились незначительных успехов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонительные операции.
"Обе стороны несут значительные потери, причем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте", - подчеркнули в разведке.
Отметим, по состоянию на 18 июня ВСУ уже ликвидировали около 219 820 российских захватчиков, 650 человек – за минувшие сутки.
Недавно британская разведка подтвердила гибель на фронте важнейшего генерала РФ. Он погиб в результате удара по командному пункту на юге Украины, который ВСУ нанесли примерно 12 июня 2023 года.
Напомним, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. Защитники продвигаются по всем выбранным для наступления направлениям.
За прошедшие полторы недели украинские войска на восточном направлении продвинулись более чем на 3 километра.