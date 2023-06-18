Втрати росіян є найвищими з часів піку битви за Бахмут, - розвідка Британії

На всіх напрямках ЗСУ продовжують вести наступальні операції та досягли незначних успіхів. Втрати особового складу окупаційної армії РФ є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що останніми днями тривають запеклі бої, найбільш інтенсивні з яких зосереджені в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

За даними британської розвідки, на всіх цих напрямках ЗСУ продовжують вести наступальні операції і досягли незначних успіхів.

Натомість на півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції.

"Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів піку битви за Бахмут у березні", - підкреслили в розвідці.

Зауважимо, станом на 18 червня ЗСУ вже ліквідували близько 219 820 російських загарбників, 650 осіб - за минулу добу.

Нещодавно британська розвідка підтвердила загибель на фронті важливого генерала РФ. Він загинув внаслідок удару по командному пункту на півдні України, якого ЗСУ завдали приблизно 12 червня 2023 року.

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступальні дії на сході та півдні України. Захисники просуваються на всіх обраних для наступу напрямках.

За минулі півтора тижні українські війська на східному напрямку просунулися більш ніж на 3 кілометра.