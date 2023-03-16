Архамия анонсировал визит делегации в США для лоббирования поставок F-16

В Верховной раде планируют отправить делегацию в США, которая займется лоббированием передачи Украине Украине истребителей F-16.

Об этом рассказал во время телемарафона председатель фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Он подчеркнул, что у Украины есть двухпартийная поддержка со стороны США, но в этом направлении еще предстоит работать.

"Мы много работаем с Конгрессом США, поскольку там сейчас активно двупартийно давят на администрацию президента Соединенных Штатов Америки, чтобы Украине наконец-то предоставили истребители F-16. Уже вчера состоялось двухпартийное заявление от давящих на это сенаторов. В ближайшее время мы планируем парламентскую делегацию в конце марта в США, чтобы завершить этот сценарий давления и получить разрешение как Пентагона, так и Государственного департамента о предоставлении нам боевых самолетов. Сейчас мы видим, что решение будет принято. В дальнейшем также будет решение логистических и инфраструктурных вопросов и вопросы обучения наших пилотов" , – рассказал политик.

Арахамия уточнил, что делегацию возглавит Руслан Стефанчук, а войдут туда представители всех политических групп и фракций.

Politico писало, что американские конгрессмены обратились к Байдену с призывом отправить F-16 в Украину. Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.

В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокировкой решения стран-партнеров о передаче ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.