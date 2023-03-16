Арахамія анонсував візит делегації до США для лобіювання поставок F-16

У Верховній раді планують відправити делегацію до США, яка займеться лобіюванням передачі Україні Україні винищувачів F-16.

Про це розповів під час телемарафону голова фракції "Слуга народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

Він наголосив, що Україна має двопартійну підтримку з боку США, але в цьому напрямку ще потрібно працювати.

"Ми багато працюємо з Конгресом США, оскільки там зараз активно двопартійно тиснуть на адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки, щоб Україні нарешті надали винищувачі F-16. Уже вчора відбулась двопартійна заява від сенаторів які тиснуть на це. Найближчим часом ми плануємо парламентську делегацію наприкінці березня до США, щоб завершити цей сценарій тиску й отримати дозвіл як Пентагону, так і Державного департаменту щодо надання нам бойових літаків. Зараз ми бачимо, що рішення врешті-решт буде ухвалено. Надалі також буде вирішення логістичних та інфраструктурних питань і питання навчання наших пілотів", – розповів політик.

Арахамія розповів, що делегацію очолить Руслан Стефанчук, а увійдуть туди представники усіх політичних груп і фракцій.

Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну. Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.

Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.