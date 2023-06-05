Бельгия расследует возможное применение оружия в Белгородской области: разъяснений ждут от Украины

Бельгия попросит Украину предоставить разъяснения по поводу сообщений о том, что проукраинские силы использовали бельгийские винтовки в Белгородской области РФ. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает Reuters.

The Washington Post писало, что антикремлевские силы, совершившие атаку на Белгородскую область в мае, использовали тактические машины от США и Польши, а также имели винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.

"Наше министерство обороны и его разведывательные службы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", – высказался глава бельгийского правительства.

Он отметил, что европейское оружие поставляется в Украину при условии, что оно используется на территории страны с целью защиты.

При этом де Кроо отказался комментировать потенциальные последствия, если сообщения по использованию бельгийского оружия в РФ подтвердятся.

"Здесь мы не должны забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и воспримем это очень серьезно", – добавил он.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что вопрос об использовании вооружения нужно задавать непосредственно к структурам, автономно действующим на территории РФ.

"Насколько известно, они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного/перетрофеенного оружия техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю что Министерство обороны прокомментирует должным образом", – сказал Юсов в комментарии "Суспільному".

Напомним, первая информация об определенных действиях нероссийских военных формирований в Белгородской области появилась в сети 22 мая. Тогда Андрей Юсов говорил, что легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус" проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Несколько дней спустя The Guardian писало, что Вашингтон изучает сообщения о том, что во время рейда были использованы американские транспортные средства.

Сами бойцы "РДК" и "Свобода России" заявили, что "использовали технику, которую в свое время армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ под Бахмутом".