Бельгія розслідує можливе застосування її зброї в Бєлгородській області: розʼяснень чекають від України

Бельгія попросить Україну надати роз’яснення щодо повідомлень про те, що проукраїнські сили використовували бельгійські гвинтівки в Бєлгородській області РФ. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, передає Reuters.

The Washington Post писало, що антикремлівські сили, які здійснили атаку на Бєлгородську область у травні, використовували тактичні машини від США й Польщі, а також мали гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні служби почали розслідування та просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося", – висловився очільник бельгійського уряду.

Він зазначив, що європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона використовується на території країни з метою захисту.

При цьому де Кроо відмовився коментувати потенційні наслідки, якщо повідомлення щодо використання бельгійської зброї в РФ підтвердяться.

"Тут ми не повинні забігати вперед. Але ми аналізуємо ситуацію і сприймемо це дуже серйозно", – додав він.

Своєю чергою представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що питання щодо використання озброєння потрібно ставити безпосередньо до цих структур, які автономно діють на території РФ.

"Наскільки відомо, то вони вже давали коментарі з цього приводу. Зокрема, стосовно затрофеєної/перетрофеєної зброї техніки чи озброєння. Що стосується інших питань, то я думаю що Міністерство оборони прокоментує належним чином", – сказав Юсов у коментарі "Суспільному".

Нагадаємо, перша інформація про певні дії неросійських військових формувань у Бєлгородській області зʼявилася в мережі 22 травня. Тоді Андрій Юсов говорив, що легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" проводять операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Через кілька днів The Guardian писало, що Вашингтон вивчає повідомлення про те, що під час рейду були використані американські транспортні засоби.

Самі бійці "РДК" та "Свобода Росії" заявили, що "використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом".