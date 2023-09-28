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"Будет насыщенная дискуссия". Кулеба назвал вопросы, которые будут обсуждаться на заседании министров ЕС в Киеве
Украина по итогам выездного заседания министров иностранных дел стран Европейского Союза, которое состоится в Киеве, ожидает семь результатов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что пока нет смысла объявлять эти результаты, "поскольку все в работе". Однако Кулеба рассказал, что там есть вопросы, касающиеся:
- продолжения и наращивания оборонной поддержки Украины;
- гарантий безопасности (ведь ЕС присоединился к вильнюсской декларации G7);
- следующего санкционного пакета;
- открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.
"Поэтому будет насыщенная дискуссия. Президент Владимир Зеленский будет в ней активно участвовать", – добавил дипломат.
По его словам, проведение заседания в Киеве свидетельствует о том, что Украина особенная.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это первое в истории выездное заседание министров иностранных дел Европейского союза вне ЕС. У них в учредительных документах написано, что Совет собирается в Брюсселе или в Люксембурге. И потому такого формата, как выездное заседание, в принципе, в документах нет. Но специально для Украины найдена правильная юридическая формулировка, позволяющая им приехать сюда, и провести заседание в Киеве.
И потому это сам по себе сигнал. Сигнал особого статуса Украины как государства-кандидата на вступление в ЕС как государства, которое борется с российской агрессией и защищает всю Европу. Сигнал для мира, который ЕС рассматривает Украину как неотъемлемую часть Европейского проекта", – сказал Кулеба.
Заседание министров ЕС в Украине: что известно
Недавно итальянское издание ANSA со ссылкой на источники сообщило, что следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам состоится в Киеве в начале октября.
Собеседники СМИ отмечали, что цель встречи состоит в том, чтобы "идти по пути политической интеграции, продемонстрировать поддержку ЕС на критическом для Украины этапе в период полномасштабной войны".
Кроме того, планируется подвести итоги некоторых вопросов, таких как увеличение военной помощи и дальнейшее усиление санкций.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил предстоящий визит министров иностранных дел ЕС в Киев. Он сказал, что чиновники хотят на месте ознакомиться с ситуацией в Украине.