"Буде насичена дискусія". Кулеба назвав питання, які обговорюватимуться на засіданні міністрів ЄС у Києві

Україна за підсумками виїзного засідання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, яке відбудеться в Києві, очікує на сім результатів. Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що наразі немає сенсу оголошувати ці результати, "бо все в роботі". Однак Кулеба розповів, що там є питання, які стосуються:

продовження й нарощування оборонної підтримки України;

гарантій безпеки (адже ЄС приєднався до вільнюської декларації G7);

наступного санкційного пакету;

відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Тому буде насичена дискусія. Президент Володимир Зеленський братиме в ній активну участь", – додав дипломат.

За його словами, проведення засідання в Києві свідчить про те, що Україна особлива.

"Це перше в історії виїзне засідання міністрів закордонних справ Європейського союзу поза межами ЄС. У них в установчих документах написано, що Рада збирається в Брюсселі або в Люксембурзі. І тому такого формату, як виїзне засідання, в принципі, в документах немає. Але спеціально для України знайдене правильне юридичне формулювання, яке дозволяє їм приїхати сюди, і провести засідання в Києві.

І тому це сам по собі сигнал. Сигнал особливого статусу України, як держави-кандидати на вступ в ЄС, як держави, яка бореться з російською агресією та захищає всю Європу. Сигнал для світу, що ЄС розглядає Україну як невід’ємну частину Європейського проєкту", – сказав Кулеба.

Засідання міністрів ЄС в Україні: що відомо

Нещодавно італійське видання ANSA із посиланням на джерела повідомило, що наступне засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться у Києві на початку жовтня.

Співрозмовники ЗМІ зазначали, що мета зустрічі полягає в тому, аби "йти шляхом політичної інтеграції, продемонструвати підтримку ЄС на критичному для України етапі у період повномасштабної війни".

Крім того, планується підбити підсумки деяких питань, таких як збільшення військової допомоги та подальше посилення санкцій.

Пізніше очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель підтвердив майбутній візит міністрів закордонних справ ЄС до Києва. Він говорив, що чиновники хочуть на місці ознайомитися з ситуацією в Україні.