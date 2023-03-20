Этический совет отклонил кандидатуру адвоката Кивы Шевчука на конкурсе в Высший совет правосудия

Этический совет не рекомендует адвоката Ильи Кивы Алексея Шевчука к назначению на должность члена Высшего совета правосудия от Президента Украины. По мнению членов совета, он не отвечает критерию профессиональной этики и доброчестности - таким образом Шевчук выбывает из конкурса в ВРП. Об этом говорится на официальной веб-странице Высшего совета правосудия.

Этический совет при Высшем совете правосудия (ВРП) объявил список кандидатов, не рекомендованных к следующему этапу конкурса на должность члена ВРП от Президента Украины.

“Этический совет также принял решение о кандидатах, которые не отвечают критерию профессиональной этики и доброчестности для занятия должности члена ВРП. Это: Говоруха Е.А; Деменкова Е.С; ... Шевчук А.А", - говорится в заявлении.

По информации Центра противодействия коррупции Алексей Шевчук неоднократно безуспешно принимал участие в конкурсах на должности в государственных органах. В частности, он: не прошел в Высший антикорсуд из-за отсутствия нужного опыта; снялся с конкурса на должность главы Нацполиции; не прошел в состав Совета гражданского контроля НАБУ, из-за чего подавал иск в ОАСК; сошел с дистанции в конкурсе на должность директора НАБУ.

Как сообщалось ранее, Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области приостановила действие адвокатского свидетельства Алексея Шевчука за нарушение правил адвокатской этики и оскорбления коллеги Маси Найема. В ответ Шевчук намекнул на инвалидность Найема, потерявшего один глаз на фронте во время службы в ВСУ, назвав его "пиратом".