Етична рада відхилила кандидатуру адвоката Киви Шевчука на конкурсі до Вищої ради правосудд

Етична рада не рекомендує адвоката Іллі Киви Олексія Шевчука до призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя від Президента України. На думку членів ради, він не відповідає критерію професійної етики та доброчесності - таким чином Шевчук вибуває із конкурсу до ВРП. Про це йдеться на офіційній веб-сторіці Вищої ради правосуддя.

Етична рада при Вищій раді правосуддя (ВРП) оголосила список кандидатів, які не рекомендовані до наступного етапу конкурсу на посаду члена ВРП від Президента України.

“Етична рада також ухвалила рішення щодо кандидатів, які не відповідають критерію професійної етики та доброчесності для зайняття посади члена ВРП. Це: Говоруха О.О;Деменкова Є.С;...Шевчук О.А ", -йдеться у заяві.

За інформацією Центру протидії корупції, Олексій Шевчук неодноразово безуспішно брав участь в конкурсах на посади у державних органах. Зокрема, він: не пройшов до Вищого антикорсуду через відсутність потрібного досвіду; знявся з конкурсу на посаду очільника Нацполіції; не пройшов до складу Ради громконтролю НАБУ, через що подавав позов до ОАСК; зійшов з дистанції в конкурсі на посаду директора НАБУ.

Як повідомлялось раніше, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області призупинила дію адвокатського свідоцтва Олексія Шевчука за порушення правил адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма. У відповідь Шевчук натякнув на інвалідність Найєма, який втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його "піратом".