Евродепутаты призвали отклонить запрос Венгрии на получение дополнительных средств от ЕС

Лидеры политических групп, представляющих более 70% Европарламента, обратились к Еврокомиссии с призывом отклонить запрос Венгрии на получение дополнительных средств для восстановления.

Об этом сообщил общеевропейский новостной сайт EurActiv со ссылкой на соответствующее письмо евродепутатов.

К его подписанию присоединились все кроме Европейских консерваторов и реформистов. В то же время, подписали правоцентристская Европейская народная партия, группа социалистов и демократов, либералы Rene Europe, Зеленые и Левые.

"По нашему мнению, это явно делает невозможным предоставление положительной оценки первому запросу на оплату в рамках Плана восстановления и устойчивости", — говорится в письме.

Будапешт подавал запрос на получение 20 млрд евро средств для восстановления после пандемии Covid-19 на фоне длительных дискуссий с Брюсселем по поводу верховенства права, демократических свобод и недискриминации в Венгрии.

Теперь в своем письме евродепутаты указывают на серию недавно принятых внутренних законов Венгрии, способствующих "ухудшению верховенства права, основных прав и демократии".

Напомним, ранее ЕС блокировал 22 миллиарда евро из фондов объединения ЕС для Венгрии из-за ухода от демократических реформ и не выполнения условий, связанных с независимостью судебной системы, академическими свободами, правами ЛГБТ. Кроме того, блок задерживал Венгрии 5,8 миллиарда евро грантов из-за проблем с независимостью судов.

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