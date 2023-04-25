Євродепутати закликали відхилити запит Угорщини на отримання додаткових коштів від ЄС

Лідери політичних груп, які представляють понад 70% Європарламенту, звернулися до Єврокомісії із закликом відхилити запит Угорщини на отримання додаткових коштів від ЄС для відновлення.

Про це повідомив загальноєвропейський новинний веб-сайт EurActiv з посиланням на відповідний лист євродепутатів.

До його підписання долучилися всі, крім Європейських консерваторів і реформістів. Водночас підписали правоцентристська Європейська народна партія, група соціалістів і демократів, ліберал Rene Europe, Зелені та Ліві.

"На нашу думку, це явно унеможливлює надання позитивної оцінки першому запиту на оплату в рамках Плану відновлення та стійкості", — йдеться в листі.

Будапешт подавав запит на отримання 20 млрд євро коштів для відновлення після пандемії Covid-19 на тлі тривалих дискусій з Брюсселем щодо верховенства права, демократичних свобод і недискримінації в Угорщині.

Тепер у своєму листі євродепутати вказують на серію нещодавно прийнятих внутрішніх законів Угорщини, які сприятимуть "погіршенню верховенства права, основних прав і демократії".

Нагадаємо, раніше ЄС блокував 22 мільярди євро з фондів згуртування ЄС для Угорщини, через відхід від демократичних реформ та не виконання умов, пов’язаних з незалежністю судової системи, академічними свободами, правами ЛГБТ. Крім того, блок затримував Угорщині 5,8 мільярда євро грантів через проблеми з незалежністю судів.

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