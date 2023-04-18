Европарламент одобрил безвиз для Косово

Во вторник, 18 апреля, Европарламент одобрил соглашение об отмене визового режима с Косово и установил правила, по которым граждане страны смогут свободно въезжать в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Безвиз должен заработать не позже 2024 года. Гражданам Косово будет разрешено путешествовать в ЕС, а гражданам ЕС – в Косово без запроса на получение визы на период до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

19 апреля закон будет подписан в Страсбурге президентом Европейского парламента Робертой Мецолой и президентом Совета Швеции.

"После многих лет в зале ожидания Косово теперь последняя страна в регионе Западных Балкан, которая присоединилась к нашему безвизовому режиму. Это, наконец, позволяет жителям Косово легко путешествовать, посещать родственников и вести бизнес в ЕС", — говорится в заявлении Европарламента.

Напомним, 14 декабря, в день основания своей армии, Косово также официально подало заявку на членство в Европейском Союзе. Власти Косово заявили, что хотят подчеркнуть, что будут действовать, чтобы "мечты стали реальностью, а амбиции стали ощутимыми, когда работа будет сделана".

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