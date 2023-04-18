Європарламент схвалив безвіз для Косово

У вівторок, 18 квітня, Європарламент схвалив угоду про скасування візового режиму з Косово та встановив правила, за якими громадяни країни зможуть вільно в'їжджати до держав ЄС.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Безвіз має запрацювати не пізніше 2024 року. Громадянам Косово буде дозволено подорожувати до ЄС, а громадянам ЄС – до Косова без запиту на отримання візи на період до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

19 квітня закон буде підписаний у Страсбурзі президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою та президентом Ради Швеції.

"Після багатьох років у залі очікування Косово тепер остання країна в регіоні Західних Балкан, яка приєдналася до нашого безвізового режиму. Це нарешті дозволяє жителям Косова легко подорожувати, відвідувати родичів і вести бізнес в ЄС", — йдеться в заяві Європарламенту.

Нагадаємо, 14 грудня, в день заснування своєї армії, Косово також офіційно подало заявку на членство в Європейському Союзі. Влада Косово заявила, що хоче підкреслити, що буде діяти, щоб "мрії стали реальністю, а амбіції стали відчутними, коли робота буде зроблена".

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