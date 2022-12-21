Глава СБУ Малюк: разоблачение госпредателей в рядах Службы безопасности — приоритет для спецслужбы

Служба безопасности Украины сосредоточена на задержании предателей внутри страны и самоочищении собственных рядов. Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу "1+1".

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"Мы можем много проводить мегаудачных операций и планировать их, но если у нас, извините, на борту находится одна "крыса", которая своевременно информирует врага, то сводится на нет весь оперативный замысел, подвергается опасности весь оперативный состав… Так что мое жизненное кредо, прежде всего: вычистить ряды Службы. Самоочистка – это то, с чего мы начинаем. С чего начинается каждый рабочий день, каждое рабочее совещание у меня", – отметил Василий Малюк.

Он, в частности, лично занимался разоблачением бывшего главы Крымского управления СБУ Кулинича, работавшего на врага.

"Это было очень непросто. Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой. На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года", – отметил Малюк.

Глава СБУ отметил, что враг собирает агентурные сообщения из Украины и спецслужба знает, как это происходит.

"В Москве присутствует офис Сивковича-Клюева. Это своего рода "кротоферма", если называть вещи уже привычными для нас терминами. В этом офисе прорабатываются разные вопросы, но его основная задача – сбор информации по Украине. В том числе в офисе присутствуют кадровые сотрудники 5 службы ФСБ РФ. И непосредственно они сотрудничали с Кулиничем", - резюмировал Малыш.

Он напомнил, что СБУ также приступила к обнаружению российских агентов в средние УПЦ (МП).

"Если человек в рясе и с кадилом – это не смягчающее обстоятельство при совершении преступления, как и обременительное. Например, как корректировщик в рясе, который по мирным кварталам наводил огонь. Суд ему дал 12 лет. Мы его поменяли, он уже поехал к врагу, подтвердив свою принадлежность к их спецслужбам. Что у него общего с Богом, мне интересно?" – объяснил глава СБУ.

Напомним, недавно СБУ завершила меры безопасности в епархии в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.