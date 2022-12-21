Очільник СБУ Малюк: викриття держзрадників в лавах Служби безпеки — пріоритет для спецслужби

Служба безпеки України зосереджена на затриманні зрадників всередині країни та самоочищенні власних лав. Про це розповів очільник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу "1+1".

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"Ми можемо багато проводити мегавдалих операцій та планувати їх, але якщо в нас, вибачте, на борту знаходиться один "щур", який своєчасно інформує ворога, то зводиться нанівець весь оперативний задум, наражається на небезпеку весь оперативний склад… Тож моє життєве кредо, перш за все: вичистити лави Служби. Самоочищення – це те, з чого ми починаємо. З чого починається кожен робочий день, кожна робоча нарада у мене", – зазначив Василь Малюк.

Він, зокрема, особисто займався викриттям колишнього очільника Кримського управління СБУ Кулініча, який працював на ворога.

"Це було дуже непросто. Я займався цим питанням лише з одним співробітником. Я це називаю інтелектуальною контррозвідкою. На це іноді йдуть роки. В ситуації з Кулінічем це було більше року", – зазначив Малюк.

Очільник СБУ зауважив, що ворог збирає агентурні повідомлення з України і спецслужба знає, як це відбувається.

"В Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це свого роду «кротоферма», якщо називати речі уже звичними для нас термінами. В тому офісі опрацьовуються різні питання, але його основна задача – збір інформації по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники 5 служби ФСБ рф. І безпосередньо вони співпрацювали з Кулінічем", – резюмував Малюк.

Він нагадав, що СБУ також взялася за виявлення російських агентів в середні УПЦ (МП).

"Якщо людина в рясі і з кадилом – це не є пом’якшувальною обставиною при вчиненні злочину, як і обтяжливою. Наприклад, як коригувальник у рясі, який по мирних кварталах наводив вогонь. Суд йому дав 12 років. Ми його поміняли, він уже поїхав до ворога, підтвердивши свою приналежність до їхніх спецслужб. Що він має спільного з Богом, мені цікаво?" – пояснив очільник СБУ.

Нагадаємо, нещодавно СБУ завершила безпекові заходи в єпархіяу Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.