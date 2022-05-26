Греция заявила, что Турция "угрожает ее суверенитету"

Греция сообщила главе Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, что Турция прямо "бросает вызов" ее суверенитету над островами в восточной части Эгейского моря и "проводит враждебную политику, которая дестабилизирует регион".

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Об этом сообщает издание AP.

"Греция публично призывает Турцию прекратить ставить под сомнение суверенитет Греции над ее островами в Эгейском море, в частности, посредством юридически необоснованных и исторически ложных утверждений и воздерживаться от угроз Греции войной", — говорится в письме Греции к генсеку ООН.

Турция требует, чтобы Греция демилитаризовала свои восточные острова. Греческое правительство называет требование преднамеренным неверным толкованием давних соглашений и обвиняет Турцию, в активизации враждебных действий.

"Очень угрожающие действия Турции включают неоднократные облеты греческой территории истребителями в нарушение международного права", — говорится в письме.

Греция и Турция несколько десятков лет ведут спор из-за морских границ, но ситуация накалилась в 2020 году, когда активизировались разведочные работы на нефть и газ в восточном Средиземноморье. Теперь конфликт двух стран сконцентрировался вокруг прав на бурение нефтяных и газовых скважин в этом регионе.

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