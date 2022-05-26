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Греция заявила, что Турция "угрожает ее суверенитету"

Греция заявила, что Турция "угрожает ее суверенитету"

Греция сообщила главе Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, что Турция прямо "бросает вызов" ее суверенитету над островами в восточной части Эгейского моря и "проводит враждебную политику, которая дестабилизирует регион".

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Об этом сообщает издание AP.

"Греция публично призывает Турцию прекратить ставить под сомнение суверенитет Греции над ее островами в Эгейском море, в частности, посредством юридически необоснованных и исторически ложных утверждений и воздерживаться от угроз Греции войной", — говорится в письме Греции к генсеку ООН.

Турция требует, чтобы Греция демилитаризовала свои восточные острова. Греческое правительство называет требование преднамеренным неверным толкованием давних соглашений и обвиняет Турцию, в активизации враждебных действий.

"Очень угрожающие действия Турции включают  неоднократные облеты греческой территории истребителями в нарушение международного права", — говорится в письме.

Греция и Турция несколько десятков лет ведут спор из-за морских границ, но ситуация накалилась в 2020 году, когда активизировались разведочные работы на нефть и газ в восточном Средиземноморье. Теперь конфликт двух стран сконцентрировался вокруг прав на бурение нефтяных и газовых скважин в этом регионе.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан