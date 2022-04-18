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Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

Турция начала военную операцию против курдов в Ираке
Турция начала операцию "Коготь" против террористических группировок на севере страны. Фото: прсс-служба правительства Турции

Министр национальной обороны Хулуси Акар объявил, что вооруженные силы Турции приступили к операции Claw Lock на суше и в воздухе против объектов террористов в регионах Метина, Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака.

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Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Наши героические турецкие вооруженные силы начали операцию Claw Lock против объектов террористов, чтобы предотвратить террористические атаки на наш народ и силы безопасности с севера Ирака и обеспечить безопасность нашей границы", - сказал Акар во время брифинга.

Он рассказал, что силы Турции обстреляли объекты террористов в районах Метина, Зап и Авашин-Басян. Пилоты нанесли удары по укрытиям, бункерам, пещерам, тоннелям, складам боеприпасов и так называемым штабам террористической организации. В свою очередь спецназовцы при поддержке воздушных сил проникли в регион, проведя операцию по воздушному нападению.

Акар добавил, что пока наша работа успешно продолжается, как и планировалось. Цели, поставленные на первом этапе, достигнуты.

Между Анкарой и силами Рабочей партии Курдистана (РПК) уже почти 40 лет идет борьба за создание курдской автономии в составе Турции. Этнические курды являются вторыми по численности среди народов страны, после турков. За годы противостояния РПК объявляла несколько односторонних перемирий.

Автор:
Вита Молодан