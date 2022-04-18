Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

Министр национальной обороны Хулуси Акар объявил, что вооруженные силы Турции приступили к операции Claw Lock на суше и в воздухе против объектов террористов в регионах Метина, Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака.

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Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Наши героические турецкие вооруженные силы начали операцию Claw Lock против объектов террористов, чтобы предотвратить террористические атаки на наш народ и силы безопасности с севера Ирака и обеспечить безопасность нашей границы", - сказал Акар во время брифинга.

Bordo Berelilerimiz ve Komandolarımız Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’da! 🇹🇷 pic.twitter.com/H6fiMvcExL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2022

Он рассказал, что силы Турции обстреляли объекты террористов в районах Метина, Зап и Авашин-Басян. Пилоты нанесли удары по укрытиям, бункерам, пещерам, тоннелям, складам боеприпасов и так называемым штабам террористической организации. В свою очередь спецназовцы при поддержке воздушных сил проникли в регион, проведя операцию по воздушному нападению.

Акар добавил, что пока наша работа успешно продолжается, как и планировалось. Цели, поставленные на первом этапе, достигнуты.