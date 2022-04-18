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Туреччина розпочала військову операцію проти курдів в Іраку
Міністр національної оборони Хулусі Акар оголосив, що збройні сили Туреччини розпочали операцію Claw Lock на суші та в повітрі проти об'єктів терористів у регіонах Метіна, Зап і Авашин-Басьян на півночі Іраку.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
"Наші героїчні турецькі збройні сили розпочали операцію Claw Lock проти об’єктів терористів, щоб запобігти терористичним атакам на наш народ і сили безпеки з півночі Іраку та забезпечити наш кордон. безпеки", — сказав Акар під час брифінгу.
Він розповів, що сили Туреччини обстріляли об’єкти терористів у районах Метина, Зап та Авашин-Басян. Пілоти нанесли удари по укриттях, бункерах, печерах, тунелях, складах боєприпасів і так званих штабах терористичної організації. В свою чергу спецназівці за підтримки повітряних сил проникли в регіон, провівши операцію з повітряного нападу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Акар додав, що поки що наша робота успішно триває, як і планувалося. Цілі, поставлені на першому етапі, досягнуті.
Між Анкарою та силами Робочої партії Курдистану (РПК) вже майже 40 років триває боротьба за створення курдської автономії у складі Туреччини. Етнічні курди є другими за чисельністю серед народів країні, після турків. За роки протистояння РПК оголошувала кілька односторонніх перемир'їв.