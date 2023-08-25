"Ключевая задача — сделать обучение детей безопасным", - Андрей Богданец

В скором времени в Украине стартует новый учебный год 2023-2024. В этот нелегкий период, военный период образование становится ключевым инструментом для построения успешного государства. Поэтому очень важно не прерывать учебный процесс и предоставить детям возможность посещать офлайн-школу. Социально ответственный бизнес и граждане играют важную роль в этом процессе и приобщаются к решению проблем. Среди них депутат ВРУ от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Богданец Андрей Владимирович, который принял активное участие в реконструкции и обустройстве школьных укрытий Freedom Space. О ряде важных проектов благодаря финансовой поддержке европейского брокера, о вызовах и неотложных потребностях для продолжения общественно полезной деятельности — в блиц-интервью для Delo.ua.

Расскажите, когда создали ваш благотворительный фонд и какова ваша специализация, какие проекты поддерживаете?

Фонд был создан в 2020 году, во время пандемии COVID19, с целью поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Тогда было важно помочь социально незащищенным гражданам лекарством, едой, предметами первой необходимости. После начала открытой вооруженной агрессии РФ против Украины фонд активизировал работу, учитывая потребность в поддержке наших военных, которые противостояли врагу и помощи беженцам. В первые недели войны было очень сложно и военным, и переселенцам, часто не хватало самого необходимого, так что очень важно было закрыть те или иные потребности.

Помогали и терробороне, защищавшей Киев, и силам спецопераций, и тем, кто спасался от ужасов Бучи и Ирпеня. Потом были проекты помощи больницам, а теперь мы видим своей ключевой задачей — сделать более безопасным обучение наших детей.

Сколько человек у вас работает в команде? Привлечены ли к участию другие общественные и профильные организации?

Скелет нашей команды — это три человека, хоть и на волонтерских началах, однако на постоянной основе занимаются деятельностью фонда. При необходимости, например, чтобы разгрузить или упаковать помощь, привлекаем добровольцев – друзей, знакомых. С этим проблем нет, потому что все понимают важность дела. К реализации сложных проектов приобщаются коллеги — народные депутаты, как сейчас происходит с проектом Freedom space.

Когда началось ваше сотрудничество с Тимуром Турловым и холдингом Freedom Holding? Были ли у вас общие проекты раньше?

После начала войны мы начали активный поиск тех, кто мог помочь закрыть определенные потребности военных, а также гражданских, остро нуждавшихся в поддержке. Многие наши друзья приобщались к оказанию помощи, кто вещами, кто пищей, или лекарствами, за что мы им очень благодарны. Но были запросы, которые нуждались в значительных финансах, например, военным необходимы были внедорожники или большие объемы бутилированной воды.

Поэтому мы начали посылать соответствующие запросы иностранным компаниям, которые могли бы поддержать фонд, занимались определенной аналитикой, к кому можно было бы обратиться. И увидели, что компания Freedom Finance Europe оказывает помощь таким фондам как Soborna Ukraine, HELPUKRAINE.CENTER, БФ им.. Поэтому мы обратились к Freedom Finance Europe. с соответствующим запросом, описали наши потребности и предоставили подробную информацию о деятельности фонда.

И компания откликнулась на наш запрос, благодаря чему сначала мы реализовали проект по передаче авто военным, которые тогда были остро необходимы, а впоследствии доставки бутылированной питьевой воды, сгущенки, тушенки военным, а также внутренне перемещенным лицам.

После того, как ко мне обратились руководители тернопольских и киевских медицинских учреждений с просьбой помочь в приобретении высокостоящего оборудования, мы проработали этот вопрос с Freedom Finance Europe и поддержали это важное дело, помогли реализовать и этот проект.

Почему вы выбрали проект обустройства школьных бомбоубежищ Фридом Спейс, ведь ваша деятельность ВРУ направлена на агросектор? Реализованы ли у вас проекты по финансированию и помощи аграриям?

Эта идея родилась после нашей беседы с Тимуром Турловым, в период жесткого блекаута, когда он предложил помочь сделать пункты обогрева. При обсуждении и планировании этого проекта мы поняли, что он уже не настолько актуален. А тогда как раз у меня было много запросов от директоров школ с просьбой помочь хоть чем-нибудь для ремонта бомбоубежищ.

Мы знаем, какая в Украине ситуация с укрытиями, поэтому решили, что это была бы очень существенная помощь нашим детям. Они и так постоянно переживают стресс из-за войны, к тому же много школ, либо постоянно на дистанционном обучении из-за отсутствия укрытий, либо дети учатся поочередно, потому что всех бомбоубежищ вместить не может. И самое главное, когда они сидят в укрытии часами, то не имеют возможности не только учиться, а даже отвлечься как-то, чтобы не думать об опасности, потому что нет надлежащих условий "от слова совсем". Я уже просто молчу о событиях, которые произошли недавно.

Поэтому, общаясь со многими людьми в своем округе, я четко понимал эту потребность – насколько она важна и срочна. Что касается агросектора, то эту работу я осуществляю в рамках работы в аграрном комитете, где мы работаем над законопроектами, программами поддержки аграриев. Там ситуация хоть и сложная, но есть определенные проекты поддержки, которые предусматривают помощь тем или иным аграрным подотраслям. К тому же поддержка бизнеса требует настолько значительных ресурсов, что это по силам только государству или международным финансовым институтам.

Наш Фонд не столь велик, чтобы иметь возможность себе такое позволить. Мы ориентируемся на помощь военным и населению, считаю, что они больше нуждаются в внимании благотворителей.

Расскажите о проекте школьных бомбоубежищ: какие избранные учебные заведения, какое количество, по какому принципу вы их выбирали, в каких регионах и сроки завершения проекта.

Какого-либо специфического отбора не проводилось. Реагировали на просьбы тех директоров, кто к нам обращался, кому больше "болит" детей, тем школам и пытаемся помочь. Единственное, что планируем помочь школам в нескольких регионах. Сейчас мы работаем ориентировочно с 30 учебными заведениями. Хотелось гораздо больше, но, к сожалению, укрытие в таком состоянии, что приходится начинать чуть ли не с нуля, ведь часто вместо пола в прямом смысле земля под ногами. Укрытия совершенно не отвечают требованиям ГСЧС и ДБН.

Нам приходится делать канализации, вентиляции, запасные выходы, электричество, системы пожарной безопасности, не говоря о том, что укрытие необходимо обставить хоть минимальной мебелью, а также очень желательно проекторами для нормального процесса обучения и игрушками, чтобы переключать внимание детей. Поэтому, к сожалению, поначалу мы рассчитывали, что сможем помочь 70 школам, но не так случилось, как предполагалось.

Какова средняя стоимость ремонта одного бомбоубежища. Какое их состояние и что вы делаете?

Состояние школ, я вам уже обрисовал выше. Стоимость ремонта очень разная. В Тернополе и Кривом Роге укрытие в лучшем состоянии, поэтому стоимость будет ниже. В тех школах, которые мы взяли в работу, например, в Киеве, Запорожье, Николаеве, Харькове ситуация ужасная и там ремонтировать укрытие будет дорого. Тем более что в регионах, где ведутся боевые действия, сложнее доставлять строительные материалы, находить ремонт бригады.