МИД: Информация о прекращении военной помощи Германии некорректна

Утверждение о якобы прекращении Германией военной помощи Украине некорректны и манипулятивны. Настоящий уровень поддержки Украины на следующий год будет определен только после утверждения ожидаемого в ноябре бюджета. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет "Укринформ".

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении пособия на следующий год вдвое", — отметил Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что в Германии продолжается процесс формирования бюджета, за которым Украина внимательно следит. Он отметил, что бюджет должен быть утвержден в ноябре и только после этого станет известно, каким будет уровень поддержки Украины на следующий год.

"В настоящее время, как и в прошлом, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", — добавил Тихий.

Он заверил, что украинская сторона продолжает сотрудничать с немецкими партнерами по сохранению и укреплению поддержки Украины. Спикер МИД подчеркнул, что каждое евро, инвестированное в обороноспособность Украины, является вкладом в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии.

Он также отметил, что украинская сторона благодарна Германии за ее лидерство среди европейских стран в объемах поддержки Украины, добавив, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и стратегически важна для дальнейшей защиты жизни.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", — отметил Тихий.

Напомним, 17 июля издание Bild сообщило, что Германия прекращает предоставление военной помощи Украине по инициативе министра финансов Кристиана Линднера. По данным издания, канцлер Олаф Шольц больше не одобряет новые заявки на финансирование военной поддержки для Украины из-за отсутствия дополнительных средств в текущем бюджетном планировании.

Согласно данным издания, такую информацию подтвердил представитель СДПГ, Андреас Шварц, заметив, что новые заказы на военную поддержку Украины сейчас не выдаются из-за отсутствия финансирования.