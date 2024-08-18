МЗС: Інформація про припинення військової допомоги Німеччини є некоректною

Твердження про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Справжній рівень підтримки України на наступний рік буде визначено лише після затвердження бюджету, що очікується в листопаді. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, пише “Укрінформ”.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - зазначив Тихий.

Речник МЗС підкреслив, що в Німеччині наразі триває процес формування бюджету, за яким Україна уважно стежить. Він зазначив, що бюджет має бути затверджений у листопаді, і лише після цього стане відомо, яким буде рівень підтримки України на наступний рік.

"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - додав Тихий.

Він запевнив, що українська сторона продовжує співпрацювати з німецькими партнерами для збереження та зміцнення підтримки України. Речник МЗС підкреслив, що кожне євро, інвестоване в обороноздатність України, є внеском у безпеку всієї Європи на фоні російської агресії.

Він також відзначив, що українська сторона вдячна Німеччині за її лідерство серед європейських країн у обсягах підтримки України, додавши, що німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні і є стратегічно важливою для подальшого захисту життя.

"Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - зазначив Тихий.

Нагадаємо, 17 липня видання Bild повідомило, що Німеччина припиняє надання військової допомоги Україні за ініціативою міністра фінансів Крістіана Лінднера. За даними видання, канцлер Олаф Шольц більше не схвалює нові заявки на фінансування військової підтримки для України через відсутність додаткових коштів у поточному бюджетному плануванні.

Згідно з даними видання таку інформацію підтвердив кредставник СДПН, Андреас Шварц, зауваживши, що нові замовлення на військову підтримку України зараз не видаються через відсутність фінансування.