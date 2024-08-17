Німеччина припиняє військову допомогу Україні, - ЗМІ

Німеччина припиняє надання військової допомоги Україні з ініціативи міністра фінансів Крістіана Лінднера, повідомляє видання Bild. За інформацією видання, канцлер Олаф Шольц більше не схвалює нові заявки на фінансування військової підтримки для України, оскільки поточне бюджетне планування не передбачає додаткових коштів.

Зазначається, що у листі від 5 серпня, Лінднер звернувся до міністра оборони Бориса Пісторіуса з проханням призупинити додаткові виплати. Він зазначив, що нові заходи можуть бути впроваджені лише за умови, що їх фінансування буде забезпечено в бюджетних планах на цей та наступні роки, а також підкреслив необхідність дотримання встановлених бюджетних лімітів.

Незважаючи на це, вже затверджені платежі будуть виконані, а заплановане озброєння доставлене.

На 2024 рік у бюджеті передбачено близько восьми мільярдів євро для України. Однак на 2025 рік максимальний ліміт складає лише чотири мільярди євро, і додаткові заявки міністерства оборони не будуть задовольнятися за вказівкою канцлера Шольца.

Кредставник СДПН, Андреас Шварц, підтвердив, що нові замовлення на військову підтримку України зараз не видаються через відсутність фінансування. Крім того бюджетний політик від ХДС Інго Гедехенс також підтвердив ці дані, зазначивши, що Олаф Шольц і його уряд фактично заморожують фінансову і військову підтримку України.

Нагадаємо 9 серпня прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер заявив, що Німеччина повинна скоротити військову допомогу Україні, оскільки країна нібито "досягла своїх меж". Він підкреслив, що конфлікт між Росією та Україною має завершитися шляхом мирних переговорів, а не на полі бою.

Допомога від Німеччини Україні

Німеччина – одна із країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку.

Зокрема, у січні Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), машини для розмінування WISENT, снайперські гвинтівки та інше.

На початку червня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшлисистеми протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS.

8 липня 2024 року уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні, підтвердивши передачу третьої системи протиповітряної оборони Patriot.

А 30 липня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги до якого увійшли танки Leopard 1A5, снаряди, човни та інша зброя.