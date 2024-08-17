Германия прекращает военную помощь Украине, — СМИ

Германия прекращает предоставление военной помощи Украине по инициативе министра финансов Кристиана Линднера, сообщает издание Bild. По информации издания, канцлер Олаф Шольц больше не одобряет новых заявок на финансирование военной поддержки для Украины, поскольку текущее бюджетное планирование не предусматривает дополнительных средств.

Отмечается, что в письме от 5 августа Линднер обратился к министру обороны Борису Писториусу с просьбой приостановить дополнительные выплаты. Он отметил, что новые меры могут быть внедрены только при условии, что их финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на этот и последующие годы, а также подчеркнул необходимость соблюдения установленных бюджетных лимитов.

Несмотря на это уже утвержденные платежи будут выполнены, а запланированное вооружение доставлено.

На 2024 год в бюджете предусмотрено около восьми миллиардов евро для Украины. Однако на 2025 год максимальный лимит составляет всего четыре миллиарда евро, и дополнительные заявки министерства обороны не будут удовлетворяться по указанию канцлера Шольца.

Представитель СДПГ, Андреас Шварц, подтвердил, что новые заказы на военную поддержку Украины сейчас не выдаются из-за отсутствия финансирования. Кроме того, бюджетный политик от ХДС Инго Гедехенс также подтвердил эти данные, отметив, что Олаф Шольц и его правительство фактически замораживают финансовую и военную поддержку Украины.

Напомним, 9 августа премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия должна сократить военную помощь Украине, поскольку страна якобы "достигла своих границ". Он подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной должен завершиться путём мирных переговоров, а не на поле боя.

Помощь от Германии Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку.

В частности, в январе Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity .

10 апреля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), машины для разминирования WISENT, снайперские винтовки и прочее.

В начале июня Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS.

8 июля 2024 г. правительство Германии обновило перечень военной помощи, оказанной Украине, подтвердив передачу третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

А 30 июля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли танки Leopard 1A5, снаряды, лодки и другое оружие.