Минкульт контактирует с YouTube и Meta: выясняет падение трафика марафона и блокировку страниц украинцев

Министерство культуры и информполитики Украины коммуницирует с компаниями YouTube и Meta по вопросам, связанным с телемарафоном и блокировкой страниц и ресурсов. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в интервью Liga.net.

По словам министра, недавно на YouTube было зафиксировано определенное уменьшение трафика многих ресурсов, которые участвуют в телемарафоне. Также у Минкульта были вопросы касательно Meta.

"В таких случаях мы реагируем. В частности, это касалось не только ресурсов, которые были в телемарафоне, но и "24 канала" и других", – сказал он.

Ткаченко рассказал, что в настоящее время продолжается диалог с YouTube, к которому Минкульт обратился с письмами. При этом администрация сервиса уже проверяет, что произошло, и в министерстве видят возобновление привычного трафика для этих ресурсов.

А с Meta состоится встреча по взаимодействию, когда блокируются Facebook-страницы украинцев или информационных ресурсов, которые рассказывают о войне.

Также Ткачено добавил, что Минкульт обращается, если речь идет о санкционной политике в отношении россиян или ресурсов типа подсанкционного издания "Страна".

"Но они периодически рождаются заново, и здесь нужно постоянно отслеживать это", - высказался чиновник.

Напомним, украинцы неоднократно сталкивались с блокировкой их страниц в Facebook и Instagram из-за контента, связанного с войной. Урегулировать эту ситуацию просило и Министерство цифровой трансформации Украины: в прошлом году оно обращалось к компании Meta, владеющей этими платформами, с просьбой улучшить модерацию.

В январе глава Минцифры Михаил Федоров сообщил о договоренности ведомства с Meta, что соцсети компании больше не будут блокировать контент о полке "Азов".