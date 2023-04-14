Мінкульт контактує з YouTube і Meta: зʼясовує падіння трафіку марафону та блокування сторінок українців

Міністерство культури та інформполітики України комунікує з адміністраціями YouTube і Meta щодо питань, повʼязаних із телемарафоном і блокуванням сторінок та ресурсів. Про це заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко в інтервʼю Liga.net.

За словами міністра, нещодавно на YouTube було зафіксовано певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь у телемарафоні. Також в Мінкульту були запитання стосовно Meta.

"У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і "24 каналу" та інших", – сказав він.

Ткаченко розповів, що наразі триває діалог із YouTube, до якого Мінкульт звернувся з листами. При цьому адміністрація сервісу вже перевіряє, що сталося, й у міністерстві бачать поновлення звичного трафіку для цих ресурсів.

А з Meta відбудеться зустріч щодо взаємодії, коли блокуються Facebook-сторінки українців чи інформаційних ресурсів, які розповідають про війну.

Також він додав, що Мінкульт звертається, якщо йдеться про санкційну політику стосовно росіян чи ресурсів на кшталт підсанкційного видання "Страна".

"Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відслідковувати", – висловився урядовець.

Нагадаємо, українці неодноразово стикалися з блокуванням їхніх сторінок у Facebook та Instagram через контент, повʼязаний із війною. Врегулювати цю ситуацію просило й Міністерство цифрової трансформації України: торік воно зверталося до компанії Meta, яка володіє цими платформами, з проханням покращити модерацію.

У січні очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив про домовленість відомства із Meta, що соцмережі компанії більше не будуть блокувати контент про полк "Азов".